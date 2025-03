Rynek złotego 17 marca - kluczowy FED i Ukraina?

To pokazuje, że rynek walut zaczyna koncentrować się już na zaplanowanych na ten tydzień posiedzeniach banków centralnych, z czego kluczowy będzie FED w środę. Ostatnio inwestorzy uparcie wierzą w to, że Rezerwa Federalna wróci do cyklu obniżek stóp procentowych już od czerwca. Ale to jak w tym tygodniu zachowa się EURUSD? Odpowiedź na to nie jest prosta, gdyż w tle mamy też oczekiwania, co do kolejnych ceł Trumpa (prezydent USA powtarza, że od kwietnia ruszą tzw. cła wzajemne), a jutro odbędzie się ważna rozmowa telefoniczna pomiędzy Donaldem Trumpem, a Władimirem Putinem ws. przyszłości Ukrainy. To będzie też rzutować na sytuację wokół złotego.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny USDPLN