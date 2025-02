Sytuacja na rynkach 17 lutego - kosmetyczne podbicie dolara

Dolar nieco zyskuje, ale jest to bardziej kosmetyczne odbicie, niż perspektywa jakiejś zmiany. Dla rynków w dłuższym okresie marginalizacja Europy w globalnej układance nie jest dobrą zapowiedzią, podobnie jak rysująca się perspektywa dwubiegunowości (Waszyngton-Pekin i potencjalne obszary wpływów), ale nie będą one zajmować się tym teraz. Tym samym kolejne informacje - tym razem z Arabii Saudyjskiej, gdzie w najbliższych dniach spotkają się amerykańskie i rosyjskie zespoły negocjacyjne w temacie Ukrainy, a także dzisiejsza konferencja w Paryżu - mogą nie oznaczać dla rynków aż tak wiele. Wątek paryski może jednak zwiększyć obawy wobec pozycji euro i innych walut europejskich, w tym naszego złotego, które w zeszłym tygodniu, zdawały się mocno rozgrywać temat relatywnie szybkiego zakończenia sprawy Ukrainy.

W poniedziałek rano dolar minimalnie zyskuje. Pośród G-10 najsłabsze są korona szwedzka i euro, co może potwierdzać tezę ukraińską poruszoną powyżej, ale i też skala ruchu nie jest duża (nie przekracza 0,25 proc.). Na drugim biegunie mamy dolara australijskiego i jena (ten ostatni zyskuje 0,3 proc. na co wpływ miały lepsze dane nt. PKB Japonii za IV kwartał). Dzisiaj w kalendarzu makro mamy dzisiaj w zasadzie pustkę. W kolejnych dniach uwagę skupią na sobie informacje z posiedzenia RBA (we wtorek i rynek liczy się z cięciem stóp o 25 punktów baz.), oraz RBNZ (w środę, tu obniżka może wynieść aż 50 punktów baz.), a także dane o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii i zapiski z posiedzenia FED w środę, posiedzenie Ludowego Banku Chin w czwartek, oraz dane o inflacji CPI w Japonii i szacunki indeksów PMI za luty w piątek. Inwestorzy będą też zerkać na Niemcy, gdzie w najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne.

EURUSD - będzie korekta w biegu?

Para EURUSD cofnęła się po tym, jak w piątek po południu wybiła rejon 1,05. Kluczowy poziom oporu przy 1,0532, jaki stanowi szczyt z 27 stycznia b.r. nie został przetestowany i być może to co dzieje się teraz jest przygotowaniem się rynku pod ten, kluczowy ze średnioterminowego punktu widzenia ruch. Bo wybicie otworzy drogę do zwyżki EURUSD w okolice 1,08 i wyżej w perspektywie najbliższych tygodni.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD