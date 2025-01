Złoty bez zmian po Trumpie

Jeśli ktoś liczył na to, że Donald Trump w drugiej kadencji nie będzie już zaskakiwać, bo przecież zdążyliśmy go poznać przez cztery lata, zapewne już teraz weryfikuje swój punkt widzenia. Już okres przed zaprzysiężeniem był delikatnie mówiąc turbulentny, co zatem przyniosą kolejne dni?