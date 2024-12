Sytuacja na rynkach 24 grudnia - świąteczne nastroje

W nocy poznaliśmy minutki z posiedzeń RBA - dyskusja wskazała na utrzymujące się "jastrzębie" nastawienie - wskazano, że polityka monetarna powinna pozostać "wystarczająco restrykcyjna" do czasu, kiedy będzie pewność, co do realizacji celów inflacyjnych. Rynek daje jednak 42 proc. szans na to, że na najbliższym posiedzeniu RBA w lutym dojdzie do cięcia stóp procentowych o 25 punktów baz. Same zmiany na kursie AUD są dzisiaj kosmetyczne. Drugim bankiem centralnym, który opublikował swoje zapiski, był Bank Japonii. Tutaj jednak poznaliśmy zapis dyskusji z posiedzenia w październiku - jej wydźwięk był raczej "gołębi" - przewijały się uwagi, co do dużej ostrożności przy kolejnych podwyżkach stóp. Notowania jena są dzisiaj stabilne.

Reklama

Kalendarz publikacji będzie dzisiaj mało znaczący. Dopiero w czwartek 26 grudnia poznamy dane o cotygodniowym bezrobociu, a w piątek 27 grudnia w nocy spłynie szereg danych z Japonii (inflacja, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna).

EURUSD - konsolidacja w trendzie spadkowym

Na parze EURUSD widać spadek zmienności. Ostatnie dni przynoszą próbę konsolidacji, chociaż zatrzymanie odbicia widocznego w końcówce ubiegłego tygodnia już w rejonie 1,0445, potwierdza raczej scenariusz spadkowy w średnim okresie. Rynek wycenia obecnie spadek stóp w USA w przyszłym roku o zaledwie 36 punktów baz., a pełna obniżka o 25 punktów baz. pojawia się dopiero w czerwcu. Widać ogromną niepewność w temacie prognoz w kontekście przejęcia władzy przez Donalda Trumpa (to już 20 stycznia) i potencjalnie radykalnych działań na polu gospodarczym (o ból głowy przyprawia ekonomistów temat ceł). Na tle innych banków centralnych FED wygląda, zatem dość "jastrzębio" i dopóki rynki nie przekonają się, co do Trumpa, to wiele tu się nie zmieni. Warto też mieć na uwadze to, że na dłuższą metę taka protekcjonistyczna polityka zaszkodzi, a nie pomoże amerykańskiej gospodarce, co znajdzie swoje przełożenie w wycenie dolara.