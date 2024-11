Rynek złotego - w krótkim okresie zdecyduje EURUSD

Technicznie rosną szanse na złamanie dołka przy 1,0495 z ubiegłego tygodnia i test kluczowych okolic 1,0450. Dane makro opublikowane w ubiegłym tygodniu z USA, a także ostrożny komentarz Jerome Powella (w temacie kolejnych obniżek stóp procentowych), oraz rynkowe spekulacje, co do przyszłej polityki Trumpa - to argumenty za tym, aby dalej utrzymywać oczekiwania, że FED może być mało chętny, co do luzowania polityki. Obecnie rynek daje 62 proc. szans na cięcie w grudniu o 25 punktów baz., oraz wycenia tylko jeszcze dwie obniżki stóp w 2025 r. (poza tą w grudniu 2024 r.). Tymczasem silny dolar ma swoje konsekwencje dla rynków wschodzących i to niezależnie od tego. że ostatni przekaz od naszej Rady Polityki Pieniężnej pozostał "jastrzębi".

Reklama

DM BOŚ

Wykres dzienny EURPLN

DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN