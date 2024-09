Sytuacja na rynkach 13 września - EURUSD dalej w górę?

Efekt? Rynek jest mało przekonany, co do tego, że ECB zetnie stopy w październiku (zaledwie 30 proc. prawdopodobieństwa), a rynkowe spekulacje wskazują tu na grudzień (Reuters powołując się na źródła twierdzi, że pomocna w tym względzie będzie kolejna projekcja inflacyjna). To stwarza impuls do podbicia euro, na czym skorzystał wczoraj EURUSD oddalając się od okolic wsparcia przy 1,10. Niemniej karty wciąż rozdaje dolar - wczorajsze dane PPI, podobnie jak CPI wskazały na mocniejszy spadek szerokiej miary inflacji (dzięki taniejącym paliwom), ale już po stronie wskaźnika bazowego (core) nie było tak dobrze. To sprawia, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla FED staje się ten zakładający systematyczne cięcia stóp o 25 punktów baz. na każdym posiedzeniu poczynając od 18 września. Niemniej na obecną chwilę rynek daje 43 proc. szans na mocniejszy ruch o 50 punktów baz., a do końca roku wciąż widzi -115 punktów baz. cięć, co oznacza utrzymującą się dużą presję na bardziej zdecydowane działania w listopadzie, lub grudniu. I to jest główny argument, który sprawia, że dolar jest wręcz skazany na dalsze spadki, a rynki akcji mają z tego tytułu paliwo do wzrostów (co widać było wczoraj na Wall Street).

Reklama

Dzisiaj dolar nieznacznie traci, ale pośród G-10 najsilniejsze są jen i frank, co być może przesunie dzisiaj większą uwagę na wspomnianą Wall Street - silniejsze JPY i CHF mogą teoretycznie zapowiadać mniejszą skłonność do akceptowania ryzyka. W kalendarzu makro głównym tematem będą nastroje konsumenckie w USA liczone przez Uniwersytet Michigan (godz. 16:00). Więcej informacji napłynie dopiero we wtorek (sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa), a w środę emocji dostarczy sam FED.

EURUSD - wyjdziemy z kanału?

Wczoraj rynek dostał potwierdzenie istotności wsparcia przy 1,10. EURUSD zaczął marsz w górę, który w obrębie widocznego kanału spadkowego może nas zaprowadzić w okolice 1,1130. Czy wyjdziemy wyżej? Narracja wokół euro i ECB daje szanse na taki scenariusz, ale w kolejnych dniach karty będzie rozdawał FED i dolar. Wiele będzie zależeć od tego na ile na rynku utrzymają się oczekiwania, co do głębszych cięć (o 50 punktów baz.) w listopadzie, lub w grudniu, a na ile Jerome Powell będzie chciał na nie wpłynąć i ograniczyć (mało prawdopodobne).