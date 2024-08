Uwaga skupiona będzie dzisiaj o 14:30 wokół danych PPI z USA. Dotychczas mniej istotny wskaźnik może dać pierwszy obraz, jakiego odczytu CPI o 14:30 oczekiwać. Inflacja powyżej konsensusu może spowodować zmianę przewidywań rynku co do tempa obniżek stóp procentowych i utrudnić pierwsze cięcia we wrześniu. Obecnie wyceniane jest rozpoczęcie luzowania polityki monetarnej. Kontrakty i swapy w tym momencie zakładają zmianę stóp procentowych o -35 pb po wrześniowym posiedzeniu. Wraz z pozycjonowaniem się inwestorów na łącznie 100 pb obniżek do końca roku, gorętszy odczyt PPI lub CPI może szybko podnieść krzywą rentowności i obniżyć oczekiwania co do gołębiej polityki.

Niepewność na rynku utrzymuje się również przez sytuację na Bliskim Wschodzie. Stan gotowości armii amerykańskiej jest podobny jak w październiku 2023 i kwietniu 2024. Rozmieszczenie floty USA, użycie łodzi podwodnych i myśliwców F-35C sugeruje możliwość odpowiedzi na zapowiedziany atak na Izrael. Potwierdzają to wszelkiego rodzaju proxy na awersję do ryzyka. Notowania amerykańskich czy niemieckich dostawców broni zbliżają się do szczytów, wzrosty kontynuuje złoto i ropa. Indeks zmienności zakończył wczoraj notowania na płasko, po początkowej obniżce.

Złoty pozostaje stabilny po wczorajszym lekkim umocnieniu, które szczególnie było widoczne na polskich indeksach. We wtorek o 9:00 euro kosztuje 4,2988 złotego, dolar 3,9314 złotego, frank 4,5315 złotego, zaś funt 5,0314 złotego.

Maksymilian Kuch, DI

Analityk Rynku Akcji XTB