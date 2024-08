Sytuacja na rynkach 12 sierpnia - rynki czekają na więcej danych z USA

W kalendarzu makro jest dzisiaj pusto, rynek będzie pozycjonował się już pod kluczowe dane o inflacji CPI w środę, które poprzedzi odczyt PPI już jutro. Rynki zakładają, że dynamika inflacji będzie maleć i nie zaszkodzi to koncepcji całej serii cięć stóp procentowych przez FED - można sobie, zatem wyobrazić co stanie się, jeżeli PPI, czy CPI będą nawet odrobinę wyższe od prognoz - reakcja mogłaby być dość nerwowa. Rynkowa wycena ruchu wskazuje na spadek oczekiwań, co do interwencyjnej obniżki stóp we wrześniu o 50 punktów baz., choć ten scenariusz jest dalej brany pod uwagę (-37 punktów baz.). Agencje cytują Michelle Bowman z FED, która wyraziła pogląd, że cięcia stóp powinny być wyważone.

W tle danych z USA mamy wyczekiwanie na doniesienia z Bliskiego Wschodu. Podobno w Iranie jest mocny podział, co do tego, jak należy zareagować na działania Izraela, ale ruch administracji USA, która zdecydowała o wysłaniu większej liczby lotniskowców i łodzi podwodnych na Morze Śródziemne, pokazuje, że wszystkie scenariusze irańskiego odwetu są brane pod uwagę.

Dzisiaj dolar nie ma konkretnego kierunku. Najsłabsze są frank i jen, najsilniejsze NZD i AUD (pośród walut G-10). Uwagę zwraca komentarz byłego członka BOJ (Sakurai), którego zdaniem Bank Japonii nie podniesie już w tym roku stóp procentowych, a wpływ na to mogą mieć obawy, co do zawirowań na rynkach, oraz mniejsze tempo ożywienia gospodarczego.

EURUSD - konsolidacja się przedłuża

Rynek EURUSD dalej pozostaje w konsolidacji ponad poziomem 1,09. Kluczowe dane makro, w tym PPI i CPI z USA dopiero przed nami. Inwestorzy mogą też reagować na informacje z Bliskiego Wschodu. Na razie większe prawdopodobieństwo zdaje się tkwić w kontynuacji zwyżek EURUSD, co oznaczałoby perspektywę wyjścia ponad poziom 1,0950 i test okolic 1,10.