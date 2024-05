Czy jest przestrzeń do obniżek stóp procentowych? W czwartek decyzja o stopach

Patrząc na ostatnie odczyty inflacyjne, można byłoby oczekiwać, że stopy procentowe powinny być zdecydowanie niższe. Główna inflacja pozostaje na poziomie 2,4% r/r za kwiecień, co oznacza odbicie z poziomu 2,0% w marcu. Niemniej jest to poniżej punktowego poziomu 2,5% uznawanego za cel, choć wciąż ostatnie odczyty pozostają w akceptowalnym zakresie +/- 1 punkt procentowy. W ten zakres zalicza się również inflacja z lutego, która wypadła na poziomie 2,8%. Warto jednak pamiętać, że niskie odczyty inflacyjne to po części efekt bazy, a po drugie w dalszej części roku inflacja odbije ze względu na częściowe odmrożenie cen energii. Inflacja nie odbije jednak do poziomu 8%, który był „najczarniejszym” scenariuszem prezentowanym przez NBP w przypadku pełnej rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych. Co więcej, średnia inflacja w Polsce w tym roku teoretycznie może wypaść nawet poniżej 5%. Warto też obserwować, jaka inflacja wypadnie na koniec bieżącego kwartału. Ostatnie projekcje inflacyjne sugerują, że inflacja powinna znaleźć się nawet na poziomie 3,4%, czyli o cały punkt procentowy wyżej niż obecnie. Czy jest na to szansa?

Reklama

Ceny paliw w tym momencie pozostają wysokie, ale mniej więcej na takim samym poziomie, co rok wcześniej, dlatego nie ma dużego powodu do obaw. Z drugiej strony inflacja bazowa pozostaje wysoko. Za marzec wyniosła ona 4,6% i pomimo tego, że zaliczyła potężny spadek w przeciągu ostatniego roku, to jednak patrząc na odczyty miesięczne, nie ma powodów do zadowolenia. Miesięcznie inflacja rośnie aż o 0,5% m/m, co oznacza, że pomimo spadającej inflacji, ceny wciąż rosną. To właśnie na inflację bazową zwrócił uwagę jeden z członków RPP, Ludwik Kotecki, którego zdaniem nie ma teraz przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Podobnego zdania jest prezes NBP, prof. Glapiński, który jeszcze niedawno mówił o możliwości odbicia cen do 8%. Jak wiadomo, tak wysoko inflacja nie powinna odbić, przy utrzymaniu stabilnych poziomów cen surowców. Z drugiej strony Henryk Wnorowski w dalszym ciągu daje nadzieje na to, że stopy procentowe zostaną w tym roku obniżone. Faktycznie taka przestrzeń może się pojawić, ale ewentualne dyskusje na ten temat najprawdopodobniej rozpoczną się na koniec III lub na początku IV kwartału, kiedy ścieżka inflacji będzie łatwiejsza do przewidzenia. Kolejny raport o inflacji, w którym dostępne będą nowe projekcje dotyczące dynamiki cenowej, opublikowany będzie w lipcu.

RPP najprawdopodobniej nie zakomunikuje jakiejkolwiek możliwej zmiany w najbliższym czasie. Co więcej, inne banki centralne, które również poradziły sobie z inflacją, raczej nie rwą się do obniżek. W przypadku Fed z USA spekuluje się o pierwszej możliwej obniżce dopiero w listopadzie. Rynek widzi szanse na obniżkę ze strony Europejskiego Banku Centralnego już w czerwcu, choć ostatnio nieco wyższe odczyty inflacyjne mogą jeszcze zmienić decyzję decydentów ze strefy euro. W przypadku Polski rynek wciąż widzi szanse na obniżkę. W perspektywie 6 miesięcy wyceniana jest jedna obniżka. Na ten jednak moment brak jakiejkolwiek komunikacji na temat obniżek, powinien służyć złotemu, choć z pewnością najlepsze chwile dla naszej waluty są już prawdopodobnie za nami. Ze względu na różnicę w politykach monetarnych na świecie, jest szansa na to, że złoty będzie utrzymywał mocną pozycję wobec euro, funta czy również franka, ale może słabiej radzić sobie w stosunku do dolara amerykańskiego.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB