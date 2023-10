DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 16 października - wyczekiwanie na wieści z Bliskiego Wschodu...

Po tym jak czwartkowe popołudnie przyniosło wyraźne umocnienie się dolara po publikacji danych CPI z USA - we wrześniu inflacja pozostała na poziomie 3,7 proc. r/r zamiast spaść do 3,6 proc. r/r, ale bazowa zeszła do 4,1 proc. r/r zgodnie z szacunkami - to piątek przynosi próbę przełamania tego ruchu.