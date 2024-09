Czytaj więcej Gospodarka krajowa Powódź i straty liczone w miliardach. Czy budżet to wytrzyma? Większość kosztów doraźnej pomocy i usuwania skutków klęski żywiołowej na południu Polski rząd premiera Tuska chce wziąć na siebie. Być może trzeba będzie znowelizować budżet państwa, by nowe wydatki zmieściły się w i tak już dużym deficycie .

– Uczulamy, że w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości warto od razu kontaktować się przede wszystkim z ubezpieczycielem i dopytać, np. jakie zdjęcia zrobić, jakie dokumenty wysłać. Jeśli po wysłaniu dokumentów okaże się, że coś pominęliśmy, nie ma problemu, by dokumentację uzupełnić. Ubezpieczyciel też może sam się do nas o to zwrócić. Pracownicy zakładów pomagają w skompletowaniu dokumentacji i wspierają klientów na każdym etapie likwidacji szkody – mówi Prądzyński.

Wiele zakładów wysyła już od soboty swoim klientom SMS-y z podpowiedziami, jak zgłaszać szkodę. Wszyscy ubezpieczyciele majątkowi, którzy ubezpieczają domy i mieszkania, umieścili na swoich stronach i w kanałach mediów społecznościowych informacje dotyczące zgłaszania szkód.

Podpowiadają, że aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie i zminimalizować straty, należy zrobić zdjęcia – ogólne oraz szczegółowe uszkodzonych przedmiotów. W miarę możliwości należy też zgromadzić uszkodzone mienie w widocznym miejscu, aby osoba dokonująca oględzin fotografii mogła je łatwo ująć w spisie szkody. Kolejny krok to zgłoszenie szkody i postępowanie według wskazówek ubezpieczyciela. Ubezpieczyciele radzą też zabezpieczenie mienia, tak by ograniczać wielkość szkód. – Jeśli w tym celu musisz dokonać drobnych napraw, zrób to i zbieraj wszystkie rachunki, przedstawisz je ubezpieczycielowi – podpowiadają.

Na stan klęski żywiołowej zareagowało też środowisko prawników. Adwokatura na terenie objętym powodzią zorganizowała pomoc prawną pro bono dla poszkodowanych.

– Przestrzegam przed tzw. kancelariami odszkodowawczymi, które podczas takich zdarzeń jak powódź, wykorzystując trudną sytuację poszkodowanych, mogą docierać do nich przez swoich akwizytorów, oferując nieuczciwe umowy przewidujące wysokie wynagrodzenie za pomoc prawną. Na obecnym etapie adwokaci pomogą m.in. w wypełnieniu niezbędnych dokumentów, aby uzyskać odszkodowanie lub wsparcie państwa, a także doradzą w tej trudnej sytuacji – przekonuje adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.