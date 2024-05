PKP Cargo opublikowało wyniki finansowe za I kwartał. W tym czasie grupa zanotowała 1,18 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami i 122,4 mln zł zysku EBITDA. W ujęciu rok do roku spadły one 24,5 proc. oraz o 65,9 proc. W efekcie narodowy przewoźnik poniósł 118,1 mln zł straty netto wobec 104,2 mln zł na plusie zanotowanych rok wcześniej. Opublikowane wyniki były zgodnie z szacunkami spółki podanymi kilkanaście dni temu.

Malejące przewozy kolejowe w Polsce i Czechach

W ujęciu geograficznym szczególnie słabe rezultaty osiągnięto na rynku polskim. Grupa nad Wisłą odnotowuje zdecydowaną większość przychodów, a te na początku roku spadły o ponad 28 proc. Jeszcze mocniej, bo o 1/3, zmalały wpływ na drugim co do ważności rynku czeskim. Lepiej było za to w Niemczech, Włoszech i na Ukrainie. Ich udział w całości sprzedaży był jednak niewielki.

PKP Cargo zauważa, że na wyniki grupy istotny wpływ miała słaba sytuacja gospodarcza w Polsce, w tym zwłaszcza odnotowywana w przemyśle. To spowodowało spadek składanych zamówień. W efekcie grupa przetransportowała koleją 17,9 mln ton ładunków. To o 23,3 proc. mniej niż w I kwartale 2023 r. Szczególnie dotkliwe były zniżki w przewozach węgla kamiennego, które sięgnęły 37 proc. To m.in. następstwo stabilizacji rynku węgla kamiennego na niższym poziomie niż odnotowywany w poprzednich latach oraz stopniowo malejącej jego roli w energetyce przy jednocześnie rosnącej konkurencyjności innych paliw, np. gazu ziemnego. Mimo to przewozy węgla zapewniły grupie 42 proc. całości wolumenu zrealizowanego transportu.

Mniej przewieziono też kruszyw i materiałów budowlanych, drugiej co do ważności grupy asortymentowej. W tym obszarze PKP Cargo zwraca uwagę na zmniejszone dostawy kamienia wapiennego wykorzystywanego w instalacjach odsiarczania spalin dla energetyki polskiej i niemieckiej z uwagi na warunki atmosferyczne sprzyjające produkcji energii z OZE. Ponadto nastąpiły przerwy technologiczne i remontowe w kilku dolnośląskich kopalniach kruszyw. Ponadto w Polsce odnotowano spadek produkcji budowlano-montażowej. Zniżki przewozów objęły też transport metali i rud oraz drewno i płody rolne.

PKP Cargo liczy na poprawę sytuacji

Wzrosły za to przewozy produktów chemicznych, paliw płynnych i kontenerów. Zwyżkę w pierwszym z tych obszarów zanotowano ze względu na poprawę sytuacji na rynku nawozowym. Z kolei więcej paliw płynnych transportowano z Płocka na Ukrainę. Wreszcie przewozy kontenerów poprawiły się z powodu problemów żeglugowych na Morzu Czerwonym, co spowodowało wzrost transportu realizowanego Nowym Jedwabnym Szlakiem.