W tym miesiącu USA i Iran podpisały wstępne porozumienie pokojowe, ale nie wszystkie problematyczne kwestie zostały rozstrzygnięte. Mimo tej niespokojnej atmosfery indeksy na światowych giełdach są rekordowo wysoko. Nie sprawdziły się obawy o to, że hossę zakończy czerwcowe IPO SpaceX. Koncern Elona Muska z powodzeniem zrealizował rekordową ofertę publiczną i zadebiutował na amerykańskim parkiecie.

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Natomiast długoterminową wzrostową falę na giełdach co jakiś czas przerywają spadkowe korekty - w czerwcu pretekstem do nich stało się pogorszenie nastrojów w segmencie spółek technologicznych. Indeksy przez kilka dni z rzędu notowały spadki - w przypadku WIG były to sesje 22, 23 i 24 czerwca. Jednak już w czwartek (25 czerwca) na rynkach pojawił się optymizm, co miało związek m.in. z przebiciem oczekiwań wynikowych i podniesieniem prognoz przez koncern Micron. To potwierdza utrzymujący się silny popyt na urządzenia wykorzystywane w segmencie sztucznej inteligencji i przemawia za faktem, że nie jesteśmy jeszcze na etapie bańki AI.

WIG w ostatnich dniach oscyluje w przedziale 135-139 tys. pkt. Do ustanowienia nowego rekordu brakuje mu niewiele. Najwyżej był 17 czerwca - zakończył sesję na poziomie 140 339,7 pkt.