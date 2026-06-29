Jeszcze niedawno najważniejsze były trzy rzeczy: skala, wzrost i odzysk. Dziś to nadal ma znaczenie, ale przestaje wystarczać. Coraz większą rolę zaczyna odgrywać jakość organizacji, sposób zarządzania ludźmi, przewidywalność procesów i odporność operacyjna.

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I właśnie dlatego firmy pożyczkowe oraz windykacyjne powinny przestać pytać, „czy muszą coś wdrażać”, a zacząć pytać: które elementy organizacji realnie wpływają dziś na ryzyko, koszt kapitału i wycenę biznesu.

Odpowiedź to: więcej, niż większość rynku zakłada

Pierwszy obszar to kwestie pracownicze. Branża przez lata funkcjonowała w modelu wysokiej presji sprzedażowej, agresywnych targetów i dużej rotacji. Problem polega na tym, że taki model zaczyna generować coraz wyższy koszt operacyjny. Utrata pracowników, wypalenie zespołów, niestabilność kadrowa, błędy operacyjne czy konflikty wewnętrzne bardzo szybko przekładają się dziś na wyniki.

Dlatego temat transparentności wynagrodzeń, luki płacowej, jakości środowiska pracy czy polityki awansów przestaje być wyłącznie kwestią HR. Staje się elementem oceny jakości organizacji. Firmy, które nie mają uporządkowanej polityki wynagrodzeń, jasnych zasad odpowiedzialności menedżerskiej i stabilnego modelu pracy, zaczynają być postrzegane jako mniej przewidywalne operacyjnie.

Rynek nie lubi nieprzewidywalności

Szczególnie istotna staje się dziś jawność wynagrodzeń. Wraz z nowymi regulacjami w zakresie wynagrodzeń organizacje będą musiały dużo dokładniej analizować strukturę płac, różnice płac oraz procesy dotyczące awansów. Dla wielu firm będzie to pierwszy moment realnej weryfikacji kultury organizacyjnej i jakości zarządzania ludźmi.

Drugi obszar to jakość procesów windykacyjnych i komunikacji z klientem. Najbardziej efektywne firmy już dawno zrozumiały, że nowoczesna windykacja nie polega na zwiększaniu presji, ale na zwiększaniu skuteczności procesu. Analiza zachowań klientów, analiza danych, personalizacja komunikacji i strategie ugodowe nie są dziś dodatkiem. Są elementem efektywności finansowej. Firmy, które uporządkują proces kontaktu z klientem, zmniejszają liczbę sporów, poprawiają odzysk i ograniczają ryzyko regulacyjne. Co ważniejsze, budują bardziej przewidywalny cash flow.

Trzeci obszar to ład korporacyjny. To pojęcie nadal wielu osobom kojarzy się z biurokracją i dodatkowymi procedurami. Tymczasem dobry ład korporacyjny oznacza przede wszystkim zdolność organizacji do podejmowania dobrych decyzji pod presją. W praktyce chodzi o bardzo konkretne kwestie: kto odpowiada za ryzyko, jak działają procesy decyzyjne, czy menedżment ma realną kontrolę nad organizacją i czy firma jest przygotowana na zmianę regulacyjną albo kryzys reputacyjny.

Największy problem wielu organizacji polega dziś na tym, że rozwijały się szybciej niż ich struktury zarządzania. I właśnie tutaj zaczynają pojawiać się największe ryzyka. To szczególnie ważne w sektorze, który znajduje się pod stałą obserwacją regulatora, mediów i instytucji finansujących. Jeden kryzys reputacyjny potrafi dziś zmienić koszt finansowania szybciej niż wyniki kwartalne. Dlatego najlepszym ruchem, jaki branża może dziś wykonać, nie jest tworzenie kolejnych prezentacji czy raportów. Jest nim uporządkowanie organizacji od środka.

Nie chodzi o rewolucję. Chodzi o pragmatyzm

Firmy pożyczkowe i windykacyjne powinny zacząć od kilku prostych pytań: czy struktura wynagrodzeń jest transparentna, czy organizacja kontroluje realną rotację i jej koszt, czy procesy recovery są projektowane pod skuteczność czy wyłącznie pod presję, czy menedżment posiada aktualny obraz ryzyk operacyjnych oraz czy ład korporacyjny nadąża za skalą biznesu. Większość rynku nie potrzebuje dziś wielkich strategii. Potrzebuje operacyjnego uporządkowania i zewnętrznego spojrzenia człowieka, który potrafi połączyć regulatora, ryzyko, procesy i biznes w jeden system.

Bo przewaga w tej branży coraz rzadziej będzie wynikała z agresywności modelu. Coraz częściej będzie wynikała z jakości zarządzania. I właśnie tam zaczyna się nowa wycena sektora.