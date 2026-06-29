Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Elektrotim próbuje zakończyć korektę

Cena akcji wykonawcy sieci elektroenergetycznych znajduje się w układzie korekty długotermionwego trendu wzrostowego. W ostatni wtorek walory podrożały przy podwyżsoznym obrocie o 4,7 proc. i kurs zawrócił nad średnią z 200 sesji, czyli umowną granicą hossy, która przebiega przy 50 zł. W górę zawróciły też RSI i MACD. Notowania wspierała informacja, że Tauron Dystrybucja wybrał jako najkorzystniejsze oferty Elektrotimu na modernizację dwóch stacji elektroenergetycznych – w Jaworznie i Słomnikach. Łączna wartość kontraktów wynosi blisko 63 mln zł netto. Najbliższy opór to 50-sesyjna średnia (przy 55 zł).