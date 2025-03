Właściciel Playa chce wzrostu i gotówki

– W tym roku chcemy jednocześnie rosnąć i uzyskać wyższe wolne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej – zapowiedział we wtorek podczas telekonferencji z analitykami Thomas Reynaud, prezes Grupy Iliad. W Polsce należy do niej P4, operator sieci Play, oraz pośrednio Polski Światłowód Otwarty (PŚO) – joint venture P4 i funduszu Infravia.

Reynaud podał, że cel grupy na ten rok to wzrost wolnych przepływów o 10 proc., do 2 mld euro. Nie sprecyzował, w jakim tempie Iliad chce powiększać przychody. Sygnalizował, że tempo z lat poprzednich może być trudne do uzyskania.