Co po wygranej w Liechtensteinie dzieci założyciela Polsatu

Nora Nagy, analityczka Erste Securities, pytana, co jej zdaniem spór w rodzinie Zygmunta Solorza, założyciela Polsatu, oznacza dla giełdowej spółki Cyfrowy Polsat, do którego stacja należy, mówi, że trudno o taką opinię. – Na temat sporu mamy bardzo mało informacji – przyznaje. I nie jest w tej ocenie odosobniona. Mimo to analitycy wyceniający akcje spółki na czwartkowej konferencji z zarządem poświęconej wynikom o spór nie pytali. – Stracone pytanie. I tak nie usłyszymy odpowiedzi – słyszymy od jednego z nich.