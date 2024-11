Artifex wystraszył inwestorów

Kurs Artifex Mundi podczas wtorkowej sesji mocno spadał. Po godz. 15 akcje taniały o 25 proc., a wartość obrotu od rana zbliżała się do 4,8 mln zł. Przecena może mieć związek z informacją dotyczącą skupu akcji własnych. Został bezterminowo wstrzymany. Notowaniom nie pomaga też informacja o tym, że członek zarządu Robert Mikuszewski w ostatnich dniach sprzedawał spore pakiety akcji – zanim na rynek trafiła informacja o wstrzymaniu skupu.

Spółka podała, że od 12 do 15 listopada 2024 r. nie dokonała żadnych transakcji nabycia akcji własnych. „Zarząd (…) podjął w dniu 18 listopada 2024 r. uchwałę o bezterminowym wstrzymaniu procedury nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia” – czytamy w raporcie. Uzasadnia decyzję sytuacją na globalnym rynku reklamowym, w tym rosnącymi kosztami pozyskania graczy oraz dużą zmiennością stawek reklamowych. To wpływa na przewidywalność zysków z komercjalizacji gier oraz na konieczność utrzymywania wyższych, niż uprzednio zakładano, rezerw finansowych zabezpieczających potrzeby inwestycyjne, związane z realizowanymi przez spółkę projektami gier. Firma wznowi skup, gdy zarząd „uzna to za zgodne z najlepiej pojętym interesem spółki”. Obecnie łączna liczba posiadanych przez spółkę akcji własnych wynosi 52 393 sztuki, stanowiące 0,43885 proc. udziału w kapitale zakładowym.