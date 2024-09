Premiera „Frostpunka 2” wstrząsnęła rynkiem. Kurs 11 bit studios się załamał

Czytaj więcej Technologie Wiemy jakie recenzje ma nowa gra od 11 bit studios. Będzie hit? Noty recenzentów dla drugiej części „Frostpunka” są bardzo dobre. Dlaczego zatem inwestorzy wyprzedają dziś akcje studia? Nerwowość to składowa kilku czynników i jest naturalna przed zbliżającą się ważną premierą - komentuje Krzysztof Tkocz, ekspert DM BDM.

Jakie oceny zbiera „Frostpunk 2”

Aktualnie średnia z ocen na Steamie to 71 proc. pozytywnych, czyli 12 pkt proc. mniej niż dostała w dniu premiery pierwsza część.

„ Niestety zarówno peak jak i oceny „FP2” nie spełniły naszych oczekiwań. Tak jak się można było spodziewać po recenzjach z bety, większość negatywnych komentarzy związana jest z minięciem oczekiwań graczy co do drugiej części „Frostpunka” (zbyt duże odejście od tego czym była i co prezentowała pierwsza część)” – czytamy w porannym biuletynie DM BDM. Analitycy zwracają uwagę, że spółka wybrała ambitną ścieżkę rozwoju IP, która jest ewolucją „Frostpunka”, w kierunku cieszących się znacznie większym zainteresowaniem gier np. takich jak Civilization. Taka zmiana naturalnie wiązała się z potencjalnym negatywnym odbiorem fanów pierwszej części, jednak spółka postanowiła podjąć to ryzyko, aby otworzyć swoje najważniejsze IP na szerszą grupę docelową. Część negatywnych komentarzy dotyczy również optymalizacji, ale to powinno być stosunkowo łatwe do naprawienia – oceniają analitycy. W ich opinii napływ kolejnych graczy zainteresowanych niszą, w której plasuje się FP2, jednak mniej zafascynowanych FP1, wraz z poprawą strony technicznej przysienie stopniową poprawę ocen.

Warto odnotować, że nowa gra zbiera bardzo dobre opinie recenzentów – zbliżone lub nawet wyższe niż pierwsza część „Frostpunka”.