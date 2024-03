Do zespołu konsultingu Unity Group dołączyli partnerzy zarządzający spółki Allwins. Zmiany są efektem trendów obserwowanych na rynku IT. Branża boryka się z niepewnością i szuka dodatkowych źródeł przychodów. Motorem wzrostu nadal jest duży popyt na usługi związane z cyfryzacją i właśnie na ten trend stawiają przedstawiciele Unity Group oraz Allwins, czyli firmy świadczącej usługi doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw handlowych. Strony liczą, że rozwój tego obszaru przełoży się na przyspieszenie biznesu, zbudowanie nowych relacji z klientami i długofalowe wzmocnienie pozycji rynkowej.

Reklama

Reklama

- Obszar konsultingu biznesowego jest kluczowym elementem transformacji cyfrowej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjno-handlowych w modelu end-to-end, który chcemy dalej dynamicznie rozwijać. To on otwiera relacje z klientami i jest pierwszym etapem, podczas którego poznajemy ich potrzeby i szukamy optymalnych rozwiązań. Ma także duży potencjał do wzmacniania bardzo dobrych wyników spółki i dalszego budowania pozycji rynkowej - komentuje Piotr Wrzalik, szef strategii rynkowej w Unity Group.

Firma ta oraz Allwins już od lat ze sobą współpracują przy zainicjowanym razem projekcie ONe, czyli platformie dla klientów działających w handlu B2B. Formuła współpracy się nie zmieni.

- ONe jest już dojrzałą i samodzielną spółką, w ramach której obsługujemy ponad 50 klientów. Teraz nadszedł właściwy moment, żebyśmy mogli wykorzystać nasze kompetencje i doświadczenie w kolejnym obiecującym projekcie na większą skalę - podsumowuje Artur Milecki, menedżer ds. konsultingu w Unity Group.