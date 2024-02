Comp zamierza przetransferować gotówkę poprzez nabycie akcji własnych w oparciu o istniejące już upoważnienia walnego zgromadzenia. Chodzi o kwotę stanowiącą równowartość 7,5 zł przypadającą na jedną z 4 487 204 akcji, które uczestniczyłyby w potencjalnej dywidendzie za 2023 r.

We wtorek na finiszu sesji notowania Compa zyskały ponad 6 proc. do 81,2 zł. Jeśli potraktujemy zapowiedzianą kwotę jako substytut dywidendy, otrzymujemy wysoką ponad 9-proc. stopę.

„Jednocześnie, mając na uwadze chęć zapewnienia możliwie szybkiego transferu do akcjonariuszy, przy jednoczesnym dopasowaniu terminów i kwot transferu do przepływów finansowych, zarząd planuje dokonanie do dnia 18 marca 2024 r. transferu w wysokości połowy całkowitej kwoty przeznaczonej na transfer do akcjonariuszy w 2024 r., tj. 3,75 zł na akcję” - czytamy w raporcie.

W związku z powyższymi planami spółka zamierza w tym terminie skupić nie więcej niż 117 672 akcje po cenie wynoszącej 143 zł za sztukę. To oznacza, że jeszcze w tym półroczu do akcjonariuszy trafi do 16,8 mln zł.