W opublikowanym dziś rano komunikacie technologiczna firma podała informacje dotyczące kwestii zadłużenia (było niższe niż wcześniej planowano) oraz innych parametrów finansowych. Zarząd szacuje spadek wskaźnika zadłużenia finansowego netto do wartości 0,5x EBITDA na 31 grudnia 2023 r. Z kolei na koniec 2024 r. wskaźnik ten ma być w przedziale od 0,5 do 1,1 x EBITDA. W grudniu 2023 r. spółka zakładała, że na koniec 2023 r. parametr będzie rzędu 1,35 x EBITDA.

"Znacząco niższy od prognozowanego (…) poziom zadłużenia finansowego netto jest konsekwencją korzystnych i trudno przewidywalnych rozliczeń kontraktów w segmencie IT, w postaci wcześniejszych płatności przez klientów z rynku publicznego dokonanych w końcówce roku" - czytamy w raporcie.

Zarząd informuje, że w ujęciu długoterminowym największy wpływ na osiągnięcie i utrzymanie niższego poziomu zadłużenia, zgodnie z wytycznymi strategii, ma wzrost wartości sprzedaży i rentowności usług w modelu abonamentowym oraz zmiana modelu sprzedaży usług dodanych. Zakontraktowanie wszystkich usług abonamentowych związanych z urządzeniami wielofunkcyjnymi na najbliższe cztery lata (2024-2027) wzrosło od początku 2023 r. o połowę do kwoty przychodów powyżej 90 mln zł.

Comp potwierdził również podane wcześniej informacje, dotyczące transferu gotówki do akcjonariuszy. W 2024 r. ma to być minimum 7,5 zł na akcję (ok. 33,9 mln zł) poprzez powszechny skup akcji. Pierwsza część tego transferu w wysokości do 14 mln zł zostanie zrealizowana jeszcze w tym półroczu.