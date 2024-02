Według portalu Sensor Tower w zeszłym miesiącu wrocławskie studio TSG wypracowało 4 mln USD sprzedaży wobec 5 mln USD w grudniu. Flagowa gra „Fishing Clash” wygenerowała 2,9 mln USD wobec 3 mln USD miesiąc wcześniej. Została pobrana 1,1 mln razy. Z kolei przychody z drugiego tytułu - „Hunting Clash” - spadły do 1,3 mln USD z grudniowych 1,7 mln USD. Grę pobrano 2,3 mln razy. Natomiast lekkie wzrosty odnotował zależny Rortos, który w styczniu wypracował 0,6 mln USD przychodów wobec 0,5 mln USD w grudniu. Jego gra „Wings of Heroes” wygenerowała 140 tys. USD, czyli o 20 tys. USD więcej niż w grudniu. Wzrosła też liczba pobrań.

Reklama

Czytaj więcej Technologie Polowanie na okazje w branży gier Jeszcze kilka lat temu sektor gier był motorem hossy na warszawskiej giełdzie. Sytuacja zmieniła się diametralnie: od 2022 r. branża radzi sobie znacznie gorzej niż rynek. Na które studia warto obecnie postawić?

Analitycy BDM podkreślają, że co do zasady pierwszy miesiąc nowego roku obarczony jest wpływem ograniczania budżetów z ostatnich tygodni poprzedniego roku (efekt wysokiego kosztu pozyskiwania użytkownika), stąd styczniowe przychody flagowych gier nie stanowią dla ekspertów zaskoczenia. „Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na kolejny miesiąc organicznej progresji przychodów „WoH”, co jest efektem postępujących prac nad

tym projektem. Warto również mieć na uwadze, iż portal Sensor Tower często nie doszacowuje przychodów w pierwszym dniu nowego miesiąca, stąd lepiej kierować się danymi publikowanymi w drugiej dobie” – czytamy w komentarzu analitycznym.

Analogiczne wnioski płyną z analizy danych dla Huuuge. Według Sensor Tower w styczniu spółka wygenerowała 12 mln USD przychodów wobec 13 mln USD w grudniu. Najbardziej dochodową aplikacją było „Huuuge Casino Slots” (7 mln USD vs 8 mln USD w grudniu; 330 tys. pobrań).