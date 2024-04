Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, kakao

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Z kolei obawy dotyczące popytu na ropę naftową są uzasadnione. O ile niedawno opublikowana dynamika PKB w Chinach zaskoczyła na plus, to już pozostałe wskaźniki, w tym dynamika produkcji przemysłowej, rozczarowały, co świadczy wciąż o niepewnej sytuacji gospodarczej Państwa Środka.

Natomiast w Stanach Zjednoczonych o słabym popycie na ropę świadczą chociażby dane dotyczące zapasów ropy naftowej. Wczoraj Amerykański Instytut Paliw podał, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy w USA wzrosły o 4,09 mln baryłek, podczas gdy spodziewano się ich zwyżki o zaledwie około 400 tys. baryłek. Dziś swoje dane dotyczące zapasów ropy przedstawi Departament Energii USA – jeśli potwierdzi on duży wzrost zapasów ropy, to będzie to dla tego rynku negatywny sygnał.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

KAKAO

Korekta cen kakao po dotarciu do rekordów.