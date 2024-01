Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

ROPA NAFTOWA

Rekordowy import ropy naftowej do Chin w 2023 r.

Początek dzisiejszej sesji na rynkach surowcowych upływa pod znakiem reakcji notowań na dane dotyczące handlu zagranicznego Chin. Całościowo dane były zbliżone do rynkowych oczekiwań, ale w kontekście wyceny surowców istotne były przede wszystkim informacje na temat ich importu do Państwa Środka.

Dane dotyczące grudniowego – i całorocznego – importu ropy naftowej do Chin. W samym poprzednim miesiącu import tego surowca do Państwa Środka znalazł się na poziomie 48,36 ton, czyli około 11,39 mln baryłek dziennie. To znaczący wzrost wobec listopada, kiedy to import ropy do Chin wynosił 10,33 mln baryłek dziennie.

Jeszcze ciekawsza jest jednak perspektywa całoroczna. Import ropy naftowej do Chin w całym 2023 roku wyniósł bowiem 563,99 ton, czyli średnio 11,28 mln baryłek dziennie – i to jest historyczny rekord. Poprzedni miał miejsce w 2020 roku i znajdował się na poziomie 10,82 mln baryłek dziennie.