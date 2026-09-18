– Raptem trochę ponad tydzień temu zarząd Orlenu podjął decyzję o złożeniu doniesienia do prokuratury w kolejnej kwestii związanej z realizacją inwestycji za czasów pana prezesa Obajtka (Daniela Obajtka, obecnie europosła PiS – PAP), gdzie podpisywano umowę i podejmowano decyzję na poziomie zarządu i rady nadzorczej, jeśli chodzi o Olefiny III – poinformował Balczun na antenie TVP Info.

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Jego zdaniem „ówczesne władze spółki wiedziały, że ta umowa nie zostanie zrealizowana w terminie, a zgodziły się na wpisanie kar umownych rzędu 1,2 mld dolarów”. – Mamy jednoznacznie czytelną odpowiedzialność i zarządu, z panem Obajtkiem, i rady nadzorczej. Tutaj już pan Obajtek nie może się schować za swoimi członkami zarządu, którzy podpisywali kontrakty, a on mówi, że on o tym nic nie wiedział – dodał Balczun.

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Ocenił również, że Orlen, jeśli chodzi o sytuację finansową, jest w „bardzo dobrej kondycji”. – Sprzyja temu też ta sytuacja z paliwami i te ceny, które rosną i Orlen zarabia. Jednocześnie są porządkowane dawne projekty, inwestycje, które były źle poprowadzone, niedoszacowane, które wygenerowały znacząco większe koszty niż zakładano kiedykolwiek wcześniej. To dotyczy między innymi projektu Olefiny, który urósł już do kilkudziesięciu miliardów złotych. Porządkowane są też aktywa, dyskutujemy o kwestiach Orlen Paczki, dyskutujemy o kwestiach Polski Press, rozwiązujemy bieżące problemy – wskazał.

Nowa Chemia zamiast Olefin III

Pod koniec lipca Orlen informował, że dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów na 1,9 mld zł w związku z projektem Nowa Chemia. Chodzi o projekt budowy kompleksu produkcyjnego w zakładzie w Płocku, który w grudniu 2024 r. zastąpił realizowany od 2021 r. projekt Olefiny III.

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Orlen ogłosił projekt „Nowa Chemia” w grudniu 2024 r. wraz z decyzją o wstrzymaniu w dotychczasowym zakresie budowy w swym zakładzie głównym w Płocku kompleksu Olefiny III ze względu na konieczność racjonalizacji niezbędnych do poniesienia nakładów. Koncern argumentował, że weryfikacja kosztów i warunków budowy kompleksu Olefiny III wykazała, że inwestycja nie dawała szansy na zwrot. Orlen wyjaśniał, że decyzja o zatrzymaniu budowy kompleksu Olefiny III w pierwotnie opracowanym zakresie, ustalonym jeszcze przez poprzedni zarząd, uchroni koncern przed stratą około 15 mld zł.

Orlen podawał wtedy, że pierwotny koszt realizacji inwestycji szacowany był na 8,3 mld zł. „W 2023 r. ówczesny zarząd zwiększył nakłady ponad trzykrotnie do 25 mld zł, jednocześnie ograniczając zakres inwestycji o najbardziej perspektywiczne chemikalia zaawansowane. Rzeczywisty koszt realizacji inwestycji, uwzględniający budowę infrastruktury niezbędnej do działania instalacji, wyniósłby nawet 51 mld zł” – wyliczył wówczas Orlen.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.