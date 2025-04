Mocno spadł ubiegłoroczny zysk netto grupy Orlen

Orlen zidentyfikował przesłanki i przeprowadził testy na trwałą utratę wartości aktywów w efekcie których musiał mocno obniżyć wartość skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w ubiegłym roku. Obecnie szacuje go na zaledwie 1,5 mld zł, podczas gdy w opublikowanym ponad miesiąc temu raporcie za cztery kwartały było to ponad 7,95 mld zł. Co ciekawe zysk netto przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów nadal byłby bardzo wysoki, gdyż spółka określiła go dziś wstępnie na 13,2 mld zł.

Ponadto niewielkim zmianom uległa wartość przychodów i kluczowego wskaźnika, czyli zysku EBITDA LIFO przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów, które szacuje się odpowiednio na 294,9 mld zł i 35,8 mld zł. Jakie ostatecznie wyniki wypracowała grupa w 2024 r. okaże się 15 kwietnia, czyli po publikacji raportu rocznego, który obecnie jest przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta.

Orlen odnotowuje poprawę w biznesach rafineryjnym i wydobywczym

O dużej zmianie szacowanego rocznego zysku netto zdecydowały przeprowadzone testy, które z jednej strony doprowadziły do tzw. odwrócenia części odpisów aktualizujących wartość aktywów dokonanych we wcześniejszych okresach, a z drugiej do ujęcia nowych przeszacowań. Koncern przewiduje, że w skonsolidowanym raporcie uwzględni odwrócenie odpisów w łącznej wysokości około 4 mld zł. W tym w biznesie rafineryjnym przeprowadzone operacje księgowe opiewają na 2,2 mld zł w Orlenie i na 0,4 mld zł w Unimpetrolu. To konsekwencja prognozowanej poprawy warunków makroekonomicznych dla tego sektora i zweryfikowanych wartości koniecznych do poniesienia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

Odwrócenie części odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwicie 1,3 mld zł przewidziano z kolei w biznesie wydobywczym Orlenu. W tym przypadku powodem dokonanej zmiany jest brak negatywnego wpływu na aktywa tzw. odpisu gazowego na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który obowiązywał w Polsce do połowy 2024 r.