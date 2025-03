Unimot zamierza prowadzić poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego

Zarząd Unimotu podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu, którego ostatecznym celem jest poszerzenie zakresu działalności grupy o obszar wydobycia gazu ziemnego. To następstwo uzyskania przez zależną firmę Unimot B1 (docelowo będzie się nazwać Unimot Upstream), pozytywnej oceny ministra klimatu i środowiska z postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności tego podmiotu do prowadzenia poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania złóż węglowodorów w Polsce.

Unimot analizuje możliwość pozyskania dodatkowego finasowania

Kolejnym krokiem grupy Unimot w biznesie upstreamowym będzie uruchomienie działań i przygotowanie zasobów organizacyjnych, dzięki którym zostaną przeprowadzone analizy w zakresie pozyskania dostępu do własnych złóż błękitnego paliwa w kraju i za granicą. W związku z tym będą rozpatrywane takie opcje jak: wejście w joint venture z innymi podmiotami lub akwizycja udziałów mniejszościowych w już istniejących projektach poszukiwawczo-wydobywczych, a także zagospodarowanie złóż sczerpanych, również w kontekście uruchomienia magazynów gazu lub CO2.

Unimot przeprowadzi też analizy związane z możliwościami pozyskania funduszy i grantów, które będzie można wykorzystać do finasowania poszczególnych przedsięwzięć. Jednocześnie na obecnym etapie spółka nie jest w stanie określić jakie będą niezbędne wydatki inwestycje związane z planowanym rozszerzeniem działalności.

Adam Sikorski, prezes Unimotu, informuje, że otrzymany z resortu klimatu i środowiska dokument oficjalnie potwierdza, że grupa jest podmiotem wnikliwie zweryfikowanym i pozytywnie ocenionym przez służby czuwające nad bezpieczeństwem państwa. Jednocześnie otwiera on drogę do rozpoczęcia nowej działalności.

Celem Unimotu jest dywersyfikacja przyszłych źródeł przychodów

„Wpisuje się to w naszą strategię biznesową na lata 2024-2028, a środki przeznaczone na ten cel mieszczą się w zapowiadanej w strategii kwocie 700 mln zł przeznaczonej na projekty transformacyjne do 2028 r. Projektem upstream w ramach grupy Unimot będzie kierował Grzegorz Pytel - doświadczony manager i ekspert rynku gazowego, co jest dowodem na to jak bardzo poważnie myślimy o tym segmencie naszej działalności biznesowej” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Sikorski.