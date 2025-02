Orlen zwiększył dostawy skroplonego gazu ziemnego

Do terminalu w Świnoujściu trafia LNG importowane przez grupę Orlen statkami m.in. z Kataru, USA i Norwegii. Większość surowca jest regazyfikowana i w formie lotnej wtłaczana do krajowego systemu gazociągów przesyłowych. Niewielka cześć pozostaje jednak w postaci skroplonej i w takiej formie trafia do odbiorców specjalnymi autocysternami i kontenerami kriogenicznymi. W ubiegłym roku z terminalu w Świnoujściu trafiło do odbiorców 197 tys. ton LNG. Taki wolumen przetransportowano ponad 11 tys. cystern.

Koncern skroplony gaz ziemny wytwarza również samodzielnie w zakładach w Odolanowie i Grodzisku Wielkopolskim. W 2024 r. sprzedał go z tych dwóch lokalizacji ponad 22 tys. ton. Nieco więcej surowca, bo 25 tys. ton pochodziło z kolei ze stacji przeładunku w Kłajpedzie, z której grupa korzysta od 2020 r.

LNG trafia głównie do odbiorców przemysłowych

Głównymi odbiorcami LNG są klienci przemysłowi działający w różnych branżach. Surowice trafia także do odbiorców indywidualnych przyłączonych do tzw. wyspowych systemów gazowych. To lokalne sieci niemające połączenia z siecią ogólnopolską. Dostarczane jest do nich LNG, które następnie podlega zamianie na formę lotną w stacjach regazyfikacji i dopiero wówczas trafia do finalnych odbiorców.

LNG wykorzystuje się też na obszarach, na których wprawdzie jest dostęp do błękitnego paliwa z ogólnokrajowej sieci, ale popyt przewyższa podaż. W takim przypadku stacje regazyfikacji LNG uzupełniają podaż gazu w sieci.

Z ostatnich danych wynika, że po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa Orlen sprowadziła łącznie 4,7 mld m sześc. LNG, czyli identyczną ilość, jak w tym samym czasie 2023 r.