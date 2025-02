Rynek stacji paliw będzie podlegał dużym zmianom

W nowej strategii Orlenu, ogłoszonej na początku stycznia, detaliczna sprzedaż paliw została przyporządkowana do biznesu „consumers & products”, który dodatkowo obejmuje detaliczną sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz pozostałe usługi dla klientów detalicznych. W jego ramach określono trzy główne cele operacyjne do 2035 r. Chodzi m.in. o wzrost udziału w krajowym rynku energii elektrycznej dla samochodów elektrycznych z 11 proc. do 33 proc. i rozbudowę krajowej sieci punktów ultraszybkiego ładowania prądem stałym z 0,2 tys. do 6 tys. Ponadto ma być podwojona liczba aktywnych użytkowników systemu Vitay (program lojalnościowy) do 10 mln użytkowników.

Nie za bardzo jednak wiadomo, czy Orlen ma jakieś cele związane z dalszym powiększeniem liczby stacji paliw, inwestycjami w nie czy poprawą opłacalności biznesu stacyjnego. Koncern na te i podobne pytania do chwili zamknięcia tego numeru „Parkietu” nie udzielił odpowiedzi.

Na przestrzeni ostatnich lat bardzo dynamiczny rozwój przeszła też należąca do firmy Anwim sieć stacji paliw Moya, której obligacje są notowane na rynku Catalyst. Jeszcze cztery lata temu pod tym logo działało około 300 obiektów. Z kolei na koniec 2024 r. grupa zarządzała już siecią 500 placówek zlokalizowanych na terenie całej Polski. Około 30 proc. to obiekty własne grupy Anwim. Reszta działa w modelu franczyzowym. – Warto podkreślić, że w sieci Moya funkcjonują trzy typy stacji, które zostały zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach klientów. Pierwszy to stacje obsługowe, oferujące pełen zakres usług, w tym wysokiej jakości paliwa, bogatą ofertę gastronomiczną w ramach Caffe Moya oraz szeroki wybór produktów w sklepach typu convenience – tłumaczy Grzywaczewski. Drugi typ to obiekty samoobsługowe Moya express, które powstały z myślą o klientach ceniących szybkie i wygodne tankowanie. Wreszcie trzecim typem są placówki automatyczne dla flot, stworzone z myślą o klientach biznesowych.

Branża stawia zarówno na sprzedaż paliw, jak i oferty pozapaliwowej

Dalszy dynamiczny rozwój sieci to jeden z priorytetów strategii Anwimu. Obecnie grupa koncentruje się na rynku polskim, gdzie widzi największy potencjał wzrostu i możliwości dalszej ekspansji. – W 2025 r. planujemy otworzyć około 40 nowych punktów, w tym co najmniej 10 stacji własnych. Stawiamy na rozwój w strategicznych lokalizacjach, zarówno w miastach, jak i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, takich jak autostrady i drogi ekspresowe – informuje Grzywaczewski.

W tym roku Anwim chce kontynuować intensywne inwestycje w rozwój sieci, zarówno poprzez działania organiczne, jak i selektywne akwizycje. Znacząca część pieniędzy ma być przeznaczona na budowę nowych stacji własnych i rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, które stanowią ważny element strategii transformacji energetycznej grupy. Dodatkowo prowadzone są inwestycje związane z modernizacją istniejących obiektów.