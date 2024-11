Pogorszyła się kondycja finansowa MOL-a

W III kwartale MOL wypracował ponad 6,86 mld USD skonsolidowanych przychodów. To rezultat o 5,6 proc. gorszy od zanotowanego w tym samym czasie ubiegłego roku. Co ważniejsze, kluczowy dla koncernu wskaźnik, czyli oczyszczony wynik CSS EBITDA sięgnął 847 mln USD i również zanotował spadek, ale już o 13,2 proc. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 35,7 proc. i wyniósł 320 mln USD. Mimo to koncern swoją prognozę wyników na ten rok uważa za niezagrożoną.

Przestoje instalacji spowodowały istotny spadek zysków MOL-a

MOL szczególnie duży spadek zysków odnotował w biznesie rafineryjno-petrochemicznym. To konsekwencja znaczących przestojów, utrzymujących przerób ropy poniżej zeszłorocznych poziomów, przy makroekonomicznej presji na marże. Czynniki te były na tyle istotne, że niewiele pomogły nieco większe niż rok temu marże petrochemiczne. Słabiej było również w biznesie gazowym, na co wpływ miało niższe zapotrzebowanie zgłaszane na transgraniczne zdolności przesyłowe.

Istotną poprawę zanotowano za to na działalności obejmującej wydobycie ropy i gazu. W III kwartale koncern realizował produkcję na średnim dziennym poziomie 96,2 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy). To o około 10 proc. więcej niż rok temu i 4 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Poprawa jest przede wszystkim efektem gwałtownego wzrostu produkcji gazu ziemnego w Kazachstanie i działań optymalizujących produkcję na Węgrzech. W związku z utrzymującym się od początku roku wydobyciem powyżej 93 mln boe dziennie, roczna prognoza została podniesiona do przedziału 92-94 mln boe.

Na niemal niezmienionym poziomie rok do roku pozostały zyski MOL-a w biznesie usług konsumenckich obejmującym m.in. prowadzenie sprzedaży detalicznej na stacjach paliw. Co ciekawe w ostatnim roku sieć koncernu skurczyła się o 5 proc. obiektów. Pozytywnie na wyniki wpłynęła za to sprzedaż paliw i przesunięcie popytu w kierunku produktów o wyższej marży.

Biznes gospodarki obiegu zamkniętego ma potencjał do rozwoju

Wreszcie w biznesie usług z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, który w grupie MOL wyodrębniono dopiero od początku tego roku, wykazano po raz pierwszy niewielkie zyski. Działalność ta została dodatkowo wzmocniona przez dwie akwizycje, majce na celu zwiększenie możliwości recyklingu opakowań PET. To istotne zwłaszcza w kontekście tego, że system kaucyjny plastikowych opakowań objął z dniem 1 lipca terytorium całych Węgier.