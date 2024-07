W Orlenie nie ma przesłanek mogących zachęcić inwestorów do kupowania akcji

W tym roku akcje Orlenu poruszają się w wąskim przedziale cenowym. Poza pewnymi wyjątkami, ich kurs mieścił się w granicach 60–70 zł. Tak też było podczas wtorkowej sesji. Na otwarciu notowań handlowano walorami koncernu po 67,89 zł i w pobliżu tej ceny transakcje zawierano przez cały dzień. Brak wyraźnych przesłanek do zmiany trendu na wzrostowy lub spadkowy, to efekt braku istotnych informacji mogących przyczynić się do dotychczasowego postrzegania grupy.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Akcjonariusze Orlenu rozliczyli były zarząd i radę nadzorczą Zarzucono im m.in. niewłaściwy nadzór nad zależnym Orlen Trading Switzerland i osobami odpowiedzialnymi za politykę cenową na rynku paliw. W efekcie nie otrzymali oni absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Orlen wydaje miliardy na kontynuację inwestycji poprzedników

Według Michała Kozaka, analityka Trigon Domu Maklerskiego, papiery Orlenu cały czas są wyceniane niżej w porównaniu z jego zagranicznymi konkurentami. Jednym z głównych powodów są obawy dotyczące opłacalności realizowanych inwestycji. – Koncern m.in. przeznaczył ogromne kwoty na swój sztandarowy projekt petrochemiczny Olefiny III. Tymczasem na rynku powszechnie uważa się, że zyskowność z tej inwestycji będzie niska 0 twierdzi Kozak. Jego zdaniem przeprowadzana obecnie w koncernie analiza realizowanych projektów i ewentualnie jakaś ich korekta niewiele w najbliższych miesiącach zmieni.

Z wcześniejszych informacji wynika, że Orlen planuje w tym roku przeznaczyć na inwestycje 38,6 mld zł. W I kwartale wydatkował jednak jedynie 6,4 mld zł i tym samy swój plan zrealizował zaledwie w 16,6 proc. Zarząd zapowiedział jednak przyśpieszenie realizowanych przedsięwzięć. Tym samym kontynuuje wszystkie kluczowe projekty swoich poprzedników. Poza Olefinami III, które mają łącznie kosztować około 25 mld zł, dotyczą one m.in. budowy kilku instalacji rafineryjnych w Polsce, Czechach i na Litwie, instalacji do produkcji nawozów we Włocławku oraz energetycznych bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu. Koncern cały czas mocno inwestuje również w złoża gazu i ropy w Norwegii oraz krajową energetykę słoneczną i wiatrową.

Kilka dni temu podczas obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zarząd Orlenu informował, że cały czas prowadzi analizy, na podstawie których podejmie działania naprawcze m.in. w biznesach petrochemicznym i wydobywczym. Ponadto w jego ocenie istnieje pilna potrzeba wypracowania konkretnych rozwiązań, co dziś jest jednym z jego priorytetów.