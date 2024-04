Analitycy widzą potencjał w akcjach Stalprofilu

Podczas wtorkowej sesji za akcje Stalprofilu płacono ok. 8,54 zł.

Autorzy rekomendacji dostrzegają pozytywne perspektywy spółki. - Zakładamy, że krajowy popyt na stal wzrośnie wraz z odblokowaniem kolejnych środków z KPO - z tym, że większego wpływu na wzrost zamówień spodziewamy się dopiero w czwartym kwartale 2024r. Obecnie do Polski w ramach KPO wpłynęło 6,3 mld euro z planowanych 59,8 mld euro, co stanowi jedynie 10,5 proc. docelowo budżetu, przy czym realizacja całkowitego planu w UE jest na poziomie 34,6 proc. - wskazują analitycy biura. Podtrzymują swoje założenia na 2024 rok odnośnie wzrostu wolumenów o 5 proc. r./r. Natomiast, wraz z uruchomieniem większych inwestycji finansowanych z KPO, podnieśli założenia na 2025 rok do poziomu 243 tys. ton tj. wzrost o 13 proc. r./r.

W ich ocenie w 2025 r. Stalprofil powinien być dobrze przygotowany na większą liczbę zamówień związanych z KPO, ponieważ pod koniec 2024 spółka planuje zakończenie budowy magazynu wysokiego składowania w Dąbrowie Górniczej, co umożliwi zwiększenie przepustowości, skrócenie cyklu rotacji zapasów czy poszerzenie oferty produktowej.

Analitycy BM Pekao podwyższyli prognozy EBITDA spółki na 2024 i 2025 rok o odpowiednio 5 proc. i 16 proc. do 54,8 mln zł i 73,4 mln zł.