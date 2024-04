Polski dostawca maszyn górniczych sprzedał swój biznes w Rosji

Tłumaczy on, że aby przeprowadzić jakąkolwiek sprzedaży w Rosji, trzeba najpierw uzyskać zgodę od władz Federacji Rosji na sprzedaż takich aktywów firm z krajów nieprzyjaznych Rosji, a Polska jest na szczycie tej listy. Po uzyskaniu tej zgody należy przeprowadzić wycenę przez autoryzowanego przez Rosję audytora. Następnie – jak tłumaczy prezes – sprzedaż może być realizowana w kwocie nie przekraczającej 50 proc. dokonanej wyceny. Dalej trzeba jeszcze uiścić podatek sięgający 10 proc. z tytułu przekazanych środków poza Rosję. – Proces wyjścia z Rosji dokonał się i nas już tam nie ma – podkreślił Bendzera.

Rynek krajowy czeka na transformację górnictwa

Jak tłumaczył prezes, do momentu wybuchu wojny na Ukaranie, sprzedaż do Rosji stanowiła 20 proc. sprzedaży. Udało się wówczas, w 2022 r. zaspać tę lukę kontraktami do USA, Chin i Indonezji. – W 2023 r. to rynek krajowy stanowił nasze główne źródło przychodu, a udział rynku zagranicznego spadł o 32 p.p. – powiedział prezes Famuru.

W kontekście przyszłości tego sektora działalności firmy, Bendzera wskazał, że niewiadomą jest proces transformacji kopalń węgla i tempo ich zamykania. – Nadal nie wiemy jak będzie realizowany proces transformacji sektora energetycznego, górniczego. Nie wiemy jak będą wydzielane aktywa węglowe. To ma wpływ na proces inwestycji spółek górniczych. To ma wpływ na procesy inwestycyjne spółek górniczych. Obecnie to inwestycje o charakterze odtworzeniowym. Inwestycji o charakterze OPEX jest mało. Do czasu wykrystalizowania się przyszłości sektora górniczego, nowych inwestycji raczej nie będzie – powiedział.

Prezes Grenevii Beata Zawiszowska przyznała, że w przypadku Polskiej Grupy Górniczej zdarzają opóźnienia z tytułu spłaty zobowiązań za dzierżawę maszyn górniczych. – Opóźnienia jeśli się zdarzają sięgają 15 – 30 dni. Są one wcześniej zapowiadane zawczasu i realizowane następnie już na czas. Współpraca nie różni się od tej, która była wcześniej. Płatności realizowane z tytułu dzierżawy JSW i Bogdanki są realizowane na czas.