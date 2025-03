WIG20 na ścieżce do 2970 pkt, WIG coraz bliżej 100 tys.

Foto: parkiet.com/at

Dziś poznaliśmy dane o inflacji, która okazała się niższa od prognoz analityków. Warto jednak pamiętać o corocznej zmianie wag w koszyku, której zawdzięczamy 0,4 pkt. proc. niższą dynamikę cen.

- Choć dla koniunktury na warszawskiej giełdzie relatywnie zazwyczaj niewielkie znaczenie ma ocena perspektyw makroekonomicznych, to jednak trudno zakładać, że inwestorzy, w tym zagraniczni, nie zaczną dostrzegać relatywnej siły polskiej gospodarki i optymistycznych prognoz na obecny rok i kolejne lata. Obawy, że zastój w gospodarce niemieckiej odbiją się niekorzystnie na kondycji polskich firm wydają się nieuzasadnione - komentuje Michał Stanek, prezes Q Value. - Trudno liczyć, że notowania akcji będą zwyżkowały w podobnie szybkim tempie nieprzerwanie do końca roku, ale jednocześnie nie ma podstaw by obawiać się odwrócenia pozytywnej tendencji - dodaje.

Co ważne, silny pozostaje także złoty. Dziś kurs USD/PLN osuwa się o 0,75 proc., do 3,82 zł. Euro kosztuje 4,17 zł przy 0,3-proc. zniżce EUR/PLN.