Środowa sesja przyniosła zwyżkę notowań akcji XTB. Po godz. 15.00 papiery brokera rosły o ponad 2 proc. Pomogła w tym najnowsza rekomendacja od Noble Securities. Analityk tej firmy zaleca kupowanie akcji z ceną docelową na poziomie 88,6 zł.

XTB z potencjałem na nowych rynkach

„W najnowszej aktualizacji uwzględniliśmy potencjał jaki niesie ze sobą ekspansja na nowych rynkach. Ponadto w III kwartale 2024 r. wolumen CFD w segmencie detalicznym był najwyższy od I kwartału 2023 r. i po raz pierwszy od tego czasu wyraźnie wzrósł. Skłania nas to do podwyższenia prognoz wyników, szczególnie w długim terminie, podniesienia rekomendacji do ”kupuj„ oraz ceny docelowej z 69,5 zł na akcję do 88,6 zł” - czytamy w raporcie.

Zdaniem analityka potencjał nowych rynków czyli głównie Indonezji i Brazylii na zakończenie trzeciego roku działalności operacyjnej na pełnych obrotach to dodatkowe 750 mln zł przychodu rocznie. Chrzanowski wskazuje także, że w III kwartale w końcu można było zauważyć większy wolumen obrotu kontraktami CFD. „ Jeśli dodamy do tego fakt, że obroty per capita spadają w coraz wolniejszym tempie, wówczas możemy sądzić, że kolejni nowi klienci w większym stopniu niż dotychczas będą wpływać na przychody z instrumentów CFD. Widzimy też potencjał do poprawy aktywności klientów w Europie Zachodniej, póki co szczególnie w Niemczech, gdzie widać już pozytywne efekty nowej kampanii marketingowej. Takiego echa nie widać w innych krajach, dlatego tonowalibyśmy optymizm zarządu odnośnie ekspansji na Zachodzie, szczególnie do momentu poszerzenia oferty o nowe produkty” - czytamy w raporcie.

XTB – szanse w nowych produktach

Ekspert wskazuje także na wpływ zmienności na wyniki XTB. „W kolejnych latach zakładamy rentowność na lota na poziomie średniej z ostatnich 12 kwartałów. Gdybyśmy jednak ograniczyli się wyłącznie do 2024 r. wówczas wycena wzrosłaby do 100 zł za akcji” - podkreśla.

Analityk Noble Securities zwraca także uwagę na wątek związany z dochodowością nowych produktów. „Na rynku polskim widać już pozytywne efekty wdrożenia konta IKE. Rachunek ISA w Wielkiej Brytanii ma pojawić się jeszcze w tym roku. Rozszerzeniu na pozostałe oddziały ma ulec też usługa karty wielowalutowej (obecnie dostępnej w Czechach i Portugalii), zaś w styczniu polscy klienci będą mogli skorzystać też z IKZE. Według zapowiedzi zarządu kolejne dwa produkty, przewidziane do wdrożenia w przyszłym roku, mają być bardziej dochodowe niż ostatnie nowości, natomiast konkretów dowiemy się na konferencji po wynikach za IV kwartał 2024 r.. Można spekulować o dodaniu do oferty opcji i instrumentów opartych o kryptowaluty, szczególnie, że zarząd zapowiedział próbę odblokowania marketingu w Hiszpanii poprzez wymianę instrumentów CFD na zbliżony produkt” - podkreśla analityk.