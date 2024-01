19 ciekawych spółek, na które stawia DM BOŚ

Spółki, które w nadchodzącym miesiącu mogą zdaniem analityków DM BOŚ zachować się lepiej od rynku to: 11 bit studios, AB, Alior, Arctic Paper, Asbis, Asseco SEE, Benefit Systems, Comp, Decora, Eurocash, Erbud, LPP, Marvipol, mBank, Millennium, Neuca, Pekao, Vercom, Voxel.

Reklama

Nowymi podmiotami w tym zestawieniu są trzy firmy, reprezentujące różne branże – handlowa grupa Eurocash, producent gier 11 bit studios oraz mBank. Notowania Eurocashu od jesieni do początku grudnia 2023 r. rosły, ale od tego czasu dominuje podaż. Obecnie za walor Eurocashu trzeba zapłacić około 15 zł, czyli niemal tyle samo co 12 miesięcy temu. Z kolei akcje 11 bit studios są obecnie warte około 550 zł. Na tyle były też wyceniane 12 miesięcy temu. Natomiast mBank ma za sobą mocną falę wzrostów (+43 proc. wobec 17 stycznia 2023 r.), ale zdaniem analityków potencjał do dalszej zwyżki nadal istnieje.

Natomiast do krótkich pozycji analitycy dołączyli Cloud Technologies, nie wycofując żadnego podmiotu. Uwzględniając najnowsze zmiany, gorzej niż rynek zdaniem ekspertów mogą zachowywać się akcje CI Games, Cloud Technologies, Dino, Forte, GTC oraz KGHM.

Dystrybucja raportu nastąpiła 9 stycznia, o godzinie 8.50.