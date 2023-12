Portfel foreksowy. Typy ekspertów na końcówkę 2023 roku

CHF/CAD ▼

Wiele wskazuje na to, że para WHF/CAD właśnie wyznaczyła cykliczny szczyt powyżej wakacyjnych maksimów i w kolejnym miesiącu, dwóch ruszy w dół, tak jak to było w maju i we wrześniu. Cel: 1,48. SL: 1,575.

Aluminium ▲

Poziomy poniżej 2125 USD wyrastają na znaczące wsparcie, które w przyszłości powinno stać się trampoliną do mocniejszego odbicia w górę. Warto tam szukać okazji do zajęcia długiej pozycji. Wejście: 2124. Cel: 2300. SL: 2090.

sWIG80 ▲

Indeks małych spółek został w tyle za swoimi większymi braćmi z GPW, ale utworzona w listopadzie kilkumiesięczna formacja odwróconej głowy z ramionami aż się prosi o realizację. Powrót do maksimów z wakacji to tylko kwestia czasu. Cel: 22 500. SL: 21 080.

Rafał Sadoch

BM mBanku

EUR/USD ▼

Nie tylko Fed, ale i EBC przybliża się do obniżek. W strefie euro koniunktura jest słabsza i przez to nie powinniśmy jeszcze skreślać dolara.

Złoto ▲

Jesteśmy blisko historycznych szczytów, ale nie tylko Fed będzie obniżać stopy, a poluzowanie polityki monetarnej będzie szerokie, co powinno dalej sprzyjać notowaniom żółtego metalu.

S&P 500 ▲

Listopad był świetny dla rynku akcji i jak na razie nic nie wskazuje, aby grudzień przyniósł zamianę. Inflacja spada, czekamy więc na bardziej zdecydowaną zmianę retoryki bankierów centralnych.

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas Bank Polska

EUR/SEK ▲

Po korekcie w ostatnich miesiącach kurs EUR/SEK konsoliduje się przy istotnym poziomie około 10,4 (lokalne szczyty z marca–kwietnia i lokalne minima z lipca), co przy wyprzedaniu obserwowanym na m.in. RSI może sugerować miejsce do potencjalnego odbicia kursu. Cel: 11,8. SL: 11,25.

Srebro ▼

Po mocnej fali wzrostowej w listopadzie notowania srebra doszły w rejon silnych oporów (25–26 USD). Z uwagi na wykupienie notowań możliwe jest więc chwilowe zatrzymanie wzrostów/korekta spadkowa przed próbą wybicia w górę w dłuższym terminie. Cel: 23. SL: 26.

CSI 300 ▲

Chińskie indeksy akcji pozostawały w II półroczu w niełasce inwestorów. W przypadku CSI 300 notowania powróciły do ubiegłorocznych minimów, gdzie obecnie obserwujemy próbę budowy podwójnego dna. Potencjalna pozytywna formacja techniczna przy negatywnym nastawieniu inwestorów może tworzyć warunki do korekty w końcówce roku lub na początku 2024 r. Cel: 3700. SL: 3400.

Kamil Cisowski

DI Xelion

EUR/PLN ▲

Złoty jest w ostatnim czasie niewiarygodnie silny, zakładamy, że znaleźliśmy się poniżej przeciętnych dla najbliższych miesięcy poziomów szczególnie na wykresie EUR/PLN. O ile dalszy wzrost EUR/USD i spadek USD/PLN wydaje się możliwy, nie bardzo widzimy argumenty za dalszym umocnieniem krajowej waluty na tle euro. Wydaje się, że mamy do czynienia z formą lekkiego przereagowania, w końcówce roku w przeszłości zdarzało się, że złoty potrafił się tymczasowo wyraźnie osłabiać, a potem powracać do poprzednich poziomów, decydujemy się więc na ustawienie zlecenia „take profit” na poziomie 4,45. Cel: 4,45.

Ropa Brent ▲

Ropa zachowuje się w ostatnich tygodniach nadzwyczaj słabo. Pole do dalszej przeceny się wyczerpało, szczególnie jeżeli mielibyśmy do czynienia ze scenariuszem „braku lądowania” amerykańskiej i globalnej gospodarki, który jest wyceniany w innych aktywach, przede wszystkim akcjach. Zakładamy, że rok powinien się kończyć w okolicy 85 USD na poziomie ropy Brent, tam ustawiamy zlecenie „take profit”. Cel: 85.

sWIG80 ▲

Listopad był dla globalnych rynków akcji fantastycznym miesiącem, ale zachowanie polskich małych spółek po­zostawiało niedosyt. Liczymy, że będą one solidnie drożały w tradycyjnie bardzo dobrym dla GPW grudniu, szczególnie że zaczynają w końcu być widoczne napływy do funduszy akcji polskich. O ile nie zakładamy, by WIG20 miał się jakoś wyjątkowo wyróżniać na tle świata, sWIG80 wydaje się mieć sporo miejsca do wzrostów.

Marek Rogalski

DM BOŚ

AUD/JPY ▼

Rynek może być sceptyczny co do „jastrzębiego” podejścia RBA. Tymczasem jen może korzystać na oczekiwaniach co do możliwej podwyżki stóp przez BoJ w 2024 r.

Miedź ▲

Rynek próbuje uwierzyć w globalny scenariusz łagodnego lądowania w 2024 r., co może dać pretekst do grudniowego odreagowania przecenionej wcześniej miedzi. Ale zmiana trendu to nie jest.

MSCI Emerging Markets ▲

Dobre nastroje na głównych giełdach mogą prowadzić do większego ożywienia rynków wschodzących w kontekście zbliżającej się końcówki roku.

Sobiesław Kozłowski

Noble Securities

USD/PLN ▲

Wykupienie na EUR/USD i nieskuteczne wyjście ponad 1,0940–1,10 to argumenty za korekcyjnym osłabieniem PLN. Historia pokazuje, że po powyborczej euforii i exposé premiera często następuje osłabienie złotego. SL: 3,887. Zamknięcie pozycji po sesji 15 grudnia.

Gaz ziemny (ETF UNG US) ▲

Na razie zima jest relatywnie łagodna i notowania gazu naturalnego w USA dynamicznie spadają, zwiększając wrażliwość na negatywne zaskoczenie. Dane z przemysłu w Europie zaczynają zaskakiwać, pozytywnie wywierając presję na notowania gazu. Wojna w Ukrainie nadal trwa i jest coraz bardziej zapomnianym czynnikiem ryzyka. Wejście: 5,22. SL: 4,68.

DAX ▼

Rozpoczęte z końcem października odreagowanie w górę zaprowadziło niemiecki indeks ponad typowe dla ruchów korekcyjnych zniesienie 61,8 proc. Niemniej po wcześniejszym trzymiesięcznym spadku w formie 5-falowego impulsu preferowanym scenariuszem pozostaje ponowienie zniżek, a obecny poziom cen można uznać za okazyjny. SL: 16 530.

Bartosz Sawicki

Cinkciarz.pl

USD/HUF ▲

Inwestorzy mogli zagalopować się w wycenie szybkiego cięcia stóp przez Fed, co tworzy ryzyko odbicia dolara po listopadowej przecenie. USD/HUF po niemal 9-proc. zniżce z minionych tygodni zdaje się budować podwójne dno zwiastujące korekcyjne odbicie.

Gaz ziemny ▲

Notowania gazu ziemnego na nowojorskiej giełdzie w listopadzie obniżyły się o przeszło 20 proc. pod wpływem prognoz zakładających łagodną aurę. Tak gwałtowna przecena na początku sezonu grzewczego tworzy przestrzeń do odbicia w przypadku powrotu temperatur do normy.

NYSE ARCA Gold Miners ▼

Indeks grupujący spółki wydobywające kruszec, rosnąc w minionych dwóch miesiącach o około 20 proc., zrealizował modelowy zasięg wzrostowego odreagowania. Złoto może mieć problem z trwałym sforsowaniem wiosennego szczytu, co w końcówce roku sprzyjać będzie korekcie NYSE ARCA Gold Miners.

Andrzej Kiedrowicz

PKO BP

EUR/HUF ▲

Kontynuacja dynamicznego cyklu luzowania pieniężnego na Węgrzech przy jednoczesnym utrzymywaniu restrykcyjnego poziomu stóp przez EBC może ciążyć kursowi forinta. Dodatkową presję wywiera zamrożenie wypłaty funduszy unijnych dla Węgier.

Gaz TTF ▲

Sezonowo niższe temperatury w Europie Zachodniej i Północnej w grudniu powinny wywołać wzrost popytu na gaz. Na wyższą cenę mogą też wpłynąć opóźnienia w dostawach surowca z Australia Pacific LNG.

sWIG80 ▲

Lepsze perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce na IV kw. 2023 r. oraz 2024 r., przy umiarkowanie sprzyjającym globalnym otoczeniu rynkowym powinny wspierać wzrost indeksu małych spółek w stronę osiągniętych w tym roku historycznych szczytów.

Michał Stajniak

XTB

USD/JPY ▼

Fed nie podniesie już stóp procentowych, a dodatkowo sezonowość wskazuje na słabość dolara na koniec roku. Po ostatniej korekcie wzrostowej krótkie pozycje wydają się atrakcyjne. Cel: 145,9. SL: 150.

Kawa ▼

Po 1 grudnia zmieniają się zasady certyfikacji kawy na giełdzie ICE, co oznacza, że kawy nie można już będzie podwójnie certyfikować. Oczekuje się dużego powrotu zapasów na ICE oraz krótkich pozycji na rynek. Warto wspomnieć, że Brazylia miała fenomenalny rok zbiorów i ma jeszcze lepsze perspektywy na przyszłość. Cel: 167. SL: 194.

Nasdaq 100 ▼

Akcje miały się fenomenalnie w ostatnim czasie, a dodatkowo możliwy jest scenariusz rajdu św. Mikołaja. Z drugiej strony widać, że impet wzrostowy przygasł w ostatnim czasie, VIX jest na ekstremalnych minimach, co może wróżyć możliwą korektę na rynku akcji na koniec roku. Cel: 14 725. SL: 16 900.

Mateusz Namysł

Santander BM

USD/HUF ▲

Węgierski Bank Centralny kontynuuje cykl obniżek stóp procentowych. Zakładam, że może on trwać w kolejnych miesiącach, co zmniejszy atrakcyjność forinta na rynku międzynarodowym, w tym do amerykańskiej waluty.

Gaz ziemny ▲

Sezon grzewczy w Stanach Zjednoczonych trwa, co będzie zwiększać zapotrzebowanie na surowiec. Ważne dla ceny gazu będą dane o wydobyciu surowca w Stanach Zjednoczonych i prognozy pogody na zimowe miesiące. Dodatkowo zmieniająca się sytuacja geopolityczna może być czynnikiem prowzrostowym dla surowca. Cel: 5,8.

VIX ▲

Po istotnych wzrostach indeksów w listopadzie „indeks strachu” spadł na niskie poziomy jak na ostatnie miesiące. Wydaje się, że rynek obecnie jest na fali entuzjazmu i są czynniki, które ten entuzjazm mogą zmącić, choć dobry rok indeksów akcji może sprzyjać window dressingowi.

Łukasz Zembik

Oanda TMS Brokers

NZD/USD ▲

Dolar jest słaby i prawdopodobnie taki pozostanie jeszcze przez jakiś czas. Za jakiś czas może dojść do rewizji rynkowych oczekiwań, ale na ten moment rynek jest przekonany, że amerykański bank centralny będzie zmuszony do łagodzenia warunków monetarnych przy wciąż spadającej inflacji. Rynek oczekuje, że mocniejsze spowolnienie gospodarcze przyjdzie w I kw. 2024 r., co jest kolejnym argumentem za rozpoczęciem działań mających na celu pobudzić gospodarkę. Z drugiej strony NZD powinien być mocny. Ostatnia „jastrzębia” pauza dokonana przez RBNZ będzie przemawiać za silniejszym dolarem nowozelandzkim. Cel: 0,635.

Miedź ▲

Miedź od końca października zyskuje. Te wzrosty to pokłosie bardziej optymistycznej oceny globalnych perspektyw gospodarczych w obliczu niedawnego spadku oczekiwań dotyczących dalszych podwyżek stóp procentowych w USA. Dodatkowo cenę wspierają również doniesienia, że w jednej z wiodących kopalń w Panamie może dojść do znacznych przestojów w produkcji ze względu na trwające protesty, a także w Peru z powodu strajku. Dane z International Copper Study Group wskazują tymczasem, że rynek miedzi w ostatnim czasie ogólnie „się zacieśnia”. Można zatem wyciągnąć wnioski, że rynek nie jest tak dobrze zaopatrzony, jak sugerował wyraźny spadek cen w październiku. Ostatnie odbicie w górę cen jest zatem uzasadnione. Ostatnia wiadomość, że chilijski producent górniczy uzgodnił niedawno z chińskim operatorem huty niższe opłaty za obróbkę rudy metalu w 2024 r., powinna mieć pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy cen, ponieważ jest to również oznaka zacieśnienia podaży i stawia pod znakiem zapytania prognozę International Copper Study Group dotyczącą wyraźnej nadwyżki podaży w przyszłym roku. Pekin wydaje się podwajać wysiłki na rzecz wsparcia pogrążonego w kryzysie chińskiego rynku nieruchomości. Ta pomoc może spowodować, że popyt na surowiec będzie większy, co może wspierać wyższe ceny metalu. Cel: 4,15.

DAX ▼

Wyrównanie szczytu notowań w okolicach 16 600 pkt jest w tym roku jak najbardziej realne, jednak zakładam, że po jego osiągnięciu (ewentualnym kosmetycznym przełamaniu) dojdzie do korekty spadkowej w okolice 16 tys. pkt. Na wykresie dziennym zauważalna jest już dywergencja ceny z oscylatorem stochastycznym. Wysoko znajduje się też RSI, który sugeruje spadki. Cel: 16 000.