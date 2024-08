Polska giełda najsilniejsza na świecie. Czy pójdzie za ciosem?

Zupełnie odmienny przebieg wydarzeń miał miejsce na warszawskim parkiecie, gdzie od początku sesji notowania zostały zdominowane przez popyt. Po lepszych od oczekiwań szacunkowych wynikach Orlenu kurs paliwowego giganta od rana mocno zwyżkował, co okazało się doskonałym impulsem do wyprowadzenia kontry ze strony byków. Na fali takiego optymizmu, cały rynek złapał chęć do odbicia, a krajowe benchmarki mogą zaliczyć wczorajszą sesję jako jedną z kilku najlepszych sesji ostatnich lat. Indeks WIG20 wzrósł o 3,42%, indeks średnich spółek – mWIG40 zwyżkował o 2,82%, a sWIG80 był relatywnie słabszy, ale również zamknął notowania ponad 1% wzrostem. Na uwagę zasługują walory Orlenu, który od początku sesji liderował we wzrostach. Co ważne, utrzymał on swoją pozycję aż do zamknięcia sesji, kończąc dzień wzrostem o 4,87%. Z grona blue-chips na wyróżnienie zasługują także akcje LPP (+4,66%), PKO BP (+4,08%) czy CD Projekt (3,90%), który w ostatnich dniach jest relatywnie jednym z najsilniejszych walorów na rynku.

Dziś opublikowane zostaną amerykańskie dane indeksów PPI za lipiec, które mogą wpłynąć na wtorkowe notowania. Po wczorajszej słabszej zmienności za oceanem, sytuacja ma prawo się zmienić na bardziej dynamiczną o czym świadczy także umiarkowany wzrost VIX. Ziarno niepewności co do siły odbicia zasiewają wczorajsze dość niskie obroty, które nie przekroczyły poziomu 1 mld PLN. Jeśli wczorajszy krótkoterminowy trend wzrostowy będzie dziś kontynuowany, a złoty dalej będzie się umacniał to scenariusz kolejnej fali odbicia jest jak najbardziej realny.