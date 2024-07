Wyniki wyborów we Francji korzystne dla giełd?

Piątkowa sesja była ostatnią w 1H’24. Dla większości głównych indeksów na GPW minione półrocze zakończyło się dwucyfrowymi wzrostami – WIG zyskał +12,9%, mWIG40 +12,7%, a sWIG80 +10,4%. Nieco mniejsze zwyżki odnotował indeks blue chipów, który umocnił się w ciągu pół roku o +9,3%. Sektorowo najmocniej rosły banki (+24,9%), nieruchomości (+21,6%) i odzież (+18,7%). Po drugiej stronie zestawienia znalazła się chemia (-13,4%). Zagraniczne indeksy europejskie były bardziej zróżnicowane – DAX wzrósł +8,9%, FTSE100 +5,6%, natomiast francuski CAC40 stracił -0,8%, do czego przyczyniły się mocne spadki po rozwiązaniu parlamentu.

Za oceanem S&P w ciągu 6 miesięcy pokazał wzrost +14,5%, Nasdaq +18,1%, natomiast relatywnie słabo poradził sobie DJI, który zyskał zaledwie +3,8%. W piątek opublikowane zostały odczyty inflacji – w Polsce CPI wg szybkiego szacunku GUS wyniosła 2,6% wobec 2,5% ocz. W USA wskaźnik PCE (preferowana przez Fed miara inflacji) wyniósł 2,6% r/r – zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi.

Nowe półrocze rozpoczynamy od wzrostu kursu EUR oraz kontraktów terminowych. Dobre nastroje podyktowane są wynikami pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji. Wynik prawicowego Zjednoczenia Narodowego, któremu przewodniczy Marine Le Pen, wg exit poll wyniósł 33%. Sojusz Lewicy – Nowy Front Ludowy uzyskał 28%, a partie skupione wokół prezydenta Emmanuela Macrona zdobyły 21% głosów. Inwestorzy widzą szansę na to, że partia Le Pen nie zdobędzie zdecydowanej większości, co ograniczy ryzyko radykalnych zmian w polityce drugiej co do wielkości gospodarki Europy. O poranku Nikkei traci -0,1%, natomiast Shanghai Composite zyskuje +0,5%. Rynki w Hongkongu są zamknięte z powodu święta.

WIG20 zbliżył się do tegorocznych maksimów

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Pierwsze półrocze zakończyło się umiarkowanie pozytywnie na warszawskim parkiecie. WIG20 zyskał nieco ponad 0,5% i tak jak w drugiej części poprzedniego tygodnia, stopniowo zbliżał się do tegorocznych maksimów przy 2 600 pkt. Tym samym pozytywnie wyróżnialiśmy się na tle indeksów europejskich i amerykańskich, które odnotowały lekkie spadki – inwestorzy zamykali pozycje w oczekiwaniu na wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych we Francji (I tura). W kraju poznaliśmy wstępne dane o inflacji za czerwiec, która wyniosła minimalnie powyżej prognoz (+2,6% r/r wobec 2,5% oczekiwań). Za oceanem na wycenie spółek technologicznych ciążyło odbicie rentowności obligacji skarbowych, które mogło mieć swoje źródło w wyższych od oczekiwań danych jak Chicago PMI oraz indeks uniwersytetu Michigan.

Zgodnie z sondażem exit poll dla telewizji TF1, w pierwszej turze wyborów parlamentarnych we Francji, prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen uzyskało 34,2% głosów (co może przełożyć się na 260-310 mandatów), sojusz partii lewicowych (NFP) 28-29% (115-145 mandatów), a partie skupione wokół prezydenta Macrona ok. 20%, (90-120 miejsc w parlamencie). Większość bezwzględna to 289 mandatów. Wyniki te są zgodne z przedwyborczymi sondażami i nie powinny w znaczący sposób zmienić oceny sytuacji we Francji przez inwestorów. Druga tura zaplanowana jest na 7 lipca. Prawdopodobna zmiana rządu we Francji będzie w tym tygodniu dyskontowana przez rynki, co może przekładać się na większą zmienność notowań m.in. na rynku FX.