2500 pkt pękło. Co dalej?

Nie można także zlekceważyć faktu, że od początku roku dolar próbuje powrócić do kanału wzrostowego. Proces ten jest skutecznie blokowany. Jednakże ewentualne zamknięcie tygodnia powyżej 4,12 zł mogłoby zostać potraktowane jako zmianę trendu na rynku walutowym.

Wzrosty w Warszawie

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Krajowy rynek akcji wykorzystał piątkowe odbicie głównych światowych indeksów i kontynuował trend wzrostowy, ponownie przekraczając poziom 2 500 pkt, przez co WIG20 zbliżył się do tegorocznych maksimów notowań z początku kwietnia. Pozytywnie oceniamy jednak nie tylko ponad 1% wzrost i pokonanie psychologicznej bariery 2 500 pkt, ale szerokość wzrostów wśród blue chips. Pomimo relatywnie słabszego zachowania sektora bankowego (jedyne 2 spółki na minusie wczoraj to PKO i PEO), to pozostałe walory przyniosły solidne zyski, na czele z Krukiem (+4,4% po lepszych od oczekiwań szacunkach wyników za I kw.). W okolicach 3% zyskiwały także akcje Allegro oraz KGHM. Tym samym krajowy rynek wypadł korzystnie na tle indeksów bazowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, które wahały się w okolicach piątkowych zamknięć. Było to spowodowane oczekiwaniem inwestorów na publikowane w kolejnych dniach istotniejsze dane makroekonomiczne i przede wszystkim posiedzenie Fedu.

W Polsce poznamy dziś wstępny szacunek inflacji CPI w kwietniu. Ekonomiści BNP Paribas BP szacują, że dynamika cen konsumpcyjnych przyspieszyła do około 2,7% r./r., do czego przyczyniła się m.in. podwyżka stawki VAT na artykuły spożywcze do 5%, która w naszej ocenie dodała około 0,5-0,7 pp. do inflacji. W kończącym się miesiącu podrożały także paliwa. Jednocześnie ekonomiści spodziewają się, że impet wytraciła inflacja bazowa, która według ekonomistów BNP Paribas BP obniżyła się do poziomu 4,1% r./r. z 4,6% r./r. w marcu. Poza tym na rynku europejskim również podane zostaną wstępne dane o inflacji m.in. z Francji, Włoch i całej strefy euro. Dla strefy euro oraz wybranych krajów opublikowany zostanie również wstępny odczyt PKB za I kwartał.

W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem będzie jednak środowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Analitycy nie spodziewają się zmiany w wysokości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jednak uwaga rynku skupiona będzie przede wszystkim na konferencji prezesa Fedu Jerome’a Powella. Mocne dane z amerykańskiej gospodarki odsunęły w czasie przewidywany moment pierwszej obniżki stóp procentowych za oceanem i wystąpienie Powella może dać odpowiedź na ile prawdopodobne jest złagodzenie polityki pieniężnej w USA w kolejnych miesiącach. Na perspektywy kształtowania się polityki Fedu wpływ mogą mieć także publikowane w piątek dane o amerykańskim rynku pracy. Przewiduje się, że zatrudnienie poza rolnictwem zwiększyło się w kwietniu o 246 tys. etatów.

Silna GPW, słabsza Europa

Kamil Cisowski, DI Xelion