2500 punktów nie do pokonania?

Objęcie bessy

Piotr Neidek, BM mBanku

Przecena złotego oraz cofnięcie się popytu na rynku akcji sprawiły, że MSCI Poland wyrysował objęcie bessy. Formacja ta obecna jest na wykresie tygodniowym. Jej położenie jest szczególnie niefortunne dla byków. Słabość popytu w strefie długoterminowego oporu może okazać się punktem zwrotnym hossy. Jeszcze na początku kwietnia byki świętowały nowe, kilkuletnie maksima. Jednakże teraz pozycja niedźwiedzi odwróciła się o 180 stopni. Ze względu na niski, piątkowy finisz, zachodzą przesłanki na korzyść pułapki hossy. Dodatkowym wyzwaniem dla byków jest klin. Od początku roku formuje się trójkątna konsolidacja. Jest to ostrzeżenie iż popyt zaczął słabnąć. To znów stwarza warunki do powrotu niedźwiedzi na parkiet. Magnesem ma prawo okazać się podstawa klina. Są to poziomy przebiegające kilkanaście procent poniżej piątkowego zamknięcia.

Poranne notowania kontraktów terminowych na DAX oscylują wokół 18000 punktów. Z jednej strony jest to neutralna wiadomość dla inwestorów. Weekendowe wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie wprowadziły dodatkowej zmienności. Z drugiej zaś kontra podaży z początku bieżącego miesiąca wciąż nie spotkała się z wystarczająco mocną odpowiedzią popytu. Niedźwiedzie zepchnęły DAX pod linię trendu wzrostowego. Także dzienny odczyt wskaźnika RSI nie napawa optymizmem. W piątek DAX próbował nawet powrócić nad przełamane wsparcie. Jednakże atak z południa na przełamaną linię trendu okazał się nieudolny. Z podręcznikowego punktu widzenia mogła to być klasyczna korekta. Na wykresie tygodniowym dominują podażowe formacje. Miejsca do zniżki wciąż jest sporo. Na wykresie dziennym brakuje popytowych świeczek. To sprawia, że ursusy wciąż mają silne argumenty za kontynuacją przeceny na Deutsche Boerse.

Kontrakty na amerykański indeks szerokiego rynku oscylują dzisiaj wokół kwietniowego dna. W piątek podaż dokręciła śrubę i na weekend byki zostały wypchnięte poza poziom 5200 punktów. S&P 500 w ciągu tygodnia stracił 1,6% i był to drugi tydzień z rzędu pod kreską. To wystarczyło, aby tygodniowy wskaźnik RSI wygenerował podażowy sygnał. Od lutego obecne było wykupienie, które trwało ponad dwa miesiące. Na przestrzeni ostatnich dekad, jedynie trzy razy zdarzyło się, aby rynek był tak długo przegrzany. Twarde lądowanie widać na średnioterminowym wykresie DJIA. Od początku miesiąca indeks oddał 4,6%, co jest największym spadkiem od września 2022 r. Baribalom udało się uformować kolejną, podażową świeczkę. Sufit ostatniej 39013 pkt wyznacza opór na najbliższe dni. Jeżeli byki myślą o odzyskaniu kontroli na Wall Street, do wybicia jest wspomniany opór. Od południa magnesem pozostaje strefa 37000 pkt. To właśnie tam łączy się zniesienie Fibonacciego 38,2% poprzedniej zwyżki ze szczytem z 2022 r.

W RFN zgodnie z oczekiwaniami

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska

Najważniejszym wydarzeniem makroekonomicznym w piątek na Starym kontynencie była publikacja danych dotyczących inflacji w Niemczech, która okazała się zgodna z oczekiwaniami zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym. Inflacja CPI wyniosła 2,2% r./r. oraz 0,4% m./m. Indeks DAX rozpoczął sesję od wzrostów jednak ostatecznie stracił 0,13% i od kilku dni oscyluje wokół psychologicznego poziomu 18000 pkt.