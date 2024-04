WIG20 na szczycie hossy, ale wyceniany wciąż atrakcyjnie

Obecnie DAX zbliżył się do strefy oporu zlokalizowanej przy 14.5k. To właśnie tam przebiega zniesienie Fibonacciego 61.8% poprzedniej bessy. Jak na razie impet sprzyja wzrostom. Formacje świecowe także. Nawet relacja indeksu względem średniej dwustutygodniowej wskazuje na rynek byka.

Początek tygodnia na Wall Street wypadł dosyć niemrawo. Zmienność była bardzo mała a lokalnie DJIA nie zdołał przebić się nad pułap 39000 punktów. Indeks nadal znajduje się poniżej dolnego ograniczenia wyłamanego kanału. Nawet piątkowe podbicie nie zmieniło lokalnej sytuacji na wykresie. Benchmark jest pod oporem a to generuje ryzyko pogłębienia korekty.

Druga i trzecia linia Wall Street wytraciła impet. Russell2000 znów nie może poradzić sobie z oporem 2100 punktów. Nasdaq Composite nie ma sił aby się odkleić od strefy 16000 punktów. Natomiast na rynku długu rentowności dziesięcioletnich obligacji utrzymują się powyżej 4.41%. Od początku roku zyskały one około 20 punktów procentowych i jak na razie tendencja wzrostowa się utrzymuje.

Druga linia warszawskiego parkietu tym razem okazała się słabsza od największych spółek. mWIG40 mimo iż zyskał +0.6%, to nadal pozostaje pod negatywnym wpływem spadającej gwiazdy obecnej na tygodniach. Także najmniejsze spółki nie pokonały w poniedziałek blue chips. sWIG80 umocnił się o +0.4%, lecz wciąż przebywa w lokalnej konsolidacji.

Wystrzał optymizmu pojawił się w pierwszej linii GPW. WIG20 przebił się przez poziom 2500 punktów. Ostatni raz tak wysoko był w lutym 2018 r. Obserwowane wzrosty to konsekwencja wyłamania linii bessy w lutym 2024 r. Rosnąca w siłę polska waluta dodatkowo zwiększa atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego. WIG20USD pokonał właśnie szczyty z 2021 r. i realizuje byczy plan. Jest jednak coś, co może zaszkodzić bykom znad Wisły. Na wykresie można doszukać się formacji klina. Trójkąt ten jeszcze w pełni się nie wykształcił, lecz niedźwiedzie mogą próbować to wykorzystać na swoją korzyść.