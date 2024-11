We wtorek 5 listopada, odbędę się wybory w Stanach Zjednoczonych. To będzie jeden z najważniejszych tygodni w ostatnich latach na scenie politycznej. Wybory w USA będą mieć też duży wpływ na globalną gospodarkę oraz rynki finansowe. Kamala Harris czy Donald Trump? Kto będzie kolejnym prezydentem USA? Sondaże są wyrównane. Bukmacherzy stawiają na zwycięstwo Trumpa. A na co liczą rynki finansowe? Czy rozgrywane jest zwycięstwo Trumpa i to ono jest w cenach? Czy wygrana Harris byłaby dużym zaskoczeniem i spotkałoby się z mocną reakcją? Jak zareagują dolar, obligacje, Wall Street na wynik wyborów prezydenckich i wynik wyborów do Kongresu. Jak zachowa się złoty, ceny akcji polskich spółek, w tym banków, które mają znaczący wpływ na koniunkturę na GPW.

