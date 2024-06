Na co wskazuje sześć elementów „niedźwiedziej” układanki?

Inwersja krzywej rentowności obligacji dłuższa niż przed wielkim kryzysem, najdłuższy od 2007 r. okres utrzymywania wysokich stóp procentowych w USA, wzrost stopy bezrobocia za oceanem do poziomu najwyższego od 28 miesięcy, a jednocześnie najwyższy od 29 miesięcy udział akcji w portfelach inwestorów indywidualnych – to tylko niektóre fakty mogące skłaniać do większej ostrożności.