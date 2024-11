Warszawska giełda chce być piękniejsza i bogatsza

Mocny nacisk ma być też położony na przyciąganie nowych emitentów na warszawską giełdę. W tym celu utworzone mają być dwa nowe programy: GPW IPO Bridge oraz GPW IPO Academy. Ten pierwszy ma być nastawiony na łączenie potencjalnych emitentów z domami maklerskimi i potencjalnymi inwestorami. Drugi ma się skupić na rozszerzeniu oferty edukacyjnej dla spółek rozważających debiut na GPW. W planach są także ułatwienia dla małych i średnich spółek w pozyskiwaniu kapitału, a pomóc ma w tym rewitalizacja rynku NewConnect. Zwiększona ma być także dostępność analiz i informacji w ramach programu wsparcia analitycznego.

Giełda także stawia na technologię. – IT giełdy ma ambicję być kreatorem nowych możliwości i szans. Chcemy dokończyć, wdrożyć i racjonalnie rozwijać system WATS – podkreślał Sławomir Panasiuk, wiceprezes GPW. Giełda chce mocniej pochylić się nad aktywami cyfrowymi, w tym m.in. nad tokenizacją aktywów niefinansowych.

W dokumencie przedstawionym przez GPW nie brakuje również aspektów czysto operacyjnych i finansowych. Spółka chce, aby wzrost jej średniorocznych przychodów w perspektywie do 2027 r. wyniósł 6–8 proc. Koszty operacyjne w tym okresie mają rosnąć średnio 4–6 proc., EBITDA ma notować średnioroczny wzrost w przedziale 8–12 proc., wskaźnik kosztów do przychodów ma spaść do 65 proc., a wskaźnik ROE ma do 2027 r. wzrosnąć o około 18 proc. Jak GPW chce osiągnąć te cele? Mowa jest m.in. o kontroli kosztów i poprawie efektywności organizacyjnej przy wsparciu innowacyjnych technologii. Giełda w ramach tego założenia planuje m.in. przegląd projektów niekluczowych oraz koncentrację na działalności związanej z rynkiem finansowym i towarowym. GPW nie wyklucza jednak także aktywności na rynku fuzji i przejęć. – Do działalności w tym obszarze będziemy podchodzić selektywnie. Koncentrujemy się na rynku usług i produktów finansowych – podkreślał Kobza.

GPW chce nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Na ten cel zamierza przeznaczać od 60 proc. do 80 proc. zysku. Zarząd GPW podkreśla jednak, że może to być nawet więcej. – Możemy sobie wyobrazić, że w sprzyjającej sytuacji i korzystnych przepływach finansowych ta wypłata może być wyższa niż 80 proc. – mówił Marcin Rulnicki, członek zarządu GPW. Niewykluczone, że GPW będzie wypłacać dywidendę także częściej niż raz na rok. – Być może byłby to też przykład dla innych spółek – mówił Bardziłowski.

Ocena rynku

Jak rynek ocenia kierunki rozwoju GPW? – Podoba mi się to, że GPW skupia się na podstawowym biznesie bez nadmiernej dywersyfikacji przychodów. Jeżeli chodzi o cele finansowe, to EBITDA w 2027 r. jest zbieżna z naszymi oczekiwaniami. W polityce dywidendowej podoba mi się możliwość wypłaty dywidendy śródrocznej – mówi Mikołaj Lemańczyk, analityk BM mBanku. – Z drugiej strony wiele z przedstawionych inicjatyw i pomysłów jest niezależnych od GPW (regulacje) oraz czasochłonnych (np. edukacja czy zmiana modelu oszczędzania Polaków). Na ich efekty będzie trzeba czekać daleko poza horyzont strategii 2027 r. Brakuje strukturalnego pomysłu na zwiększenie istotności rynku kapitałowego w Polsce, chociaż nie ukrywam, że trudno było się spodziewać tego typu pomysłu. Raczej mamy do czynienia z wieloma mniejszymi inicjatywami, z których każda marginalnie może poprawić sytuację GPW, jeżeli uda się je wprowadzić – dodaje Lemańczyk.

Przedstawiciele rynku kapitałowego mówią, że dokument jest krokiem w dobrą stronę.