Producenci części mają pod górkę

Powodów do optymizmu nie daje słabnący popyt w Europie. Proces przestawiania się europejskich koncernów samochodowych na produkcję pojazdów elektrycznych nieoczekiwanie spowolnił, co nie pozostało bez wpływu na poziom zamówień i sytuację rodzimych dostawców komponentów i części. – Popyt zależy głównie od koniunktury gospodarczej na rynku UE i tutaj obawy może rodzić stan gospodarki niemieckiej, gdzie trafia jedna trzecia eksportu branży motoryzacyjnej z Polski. Widzimy, że pierwsze półrocze 2024 r. przyniosło pogorszenie wyników eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Pomimo tego, że najważniejsza kategoria, do której zaliczamy części i akcesoria, urosła w ujęciu rocznym, to jednak na wynik eksportu branży negatywnie wpłynął spadek popytu na pojazdy elektryczne na rynkach unijnych (zwłaszcza w Niemczech, co pokazało, jak silnie popyt na nie jest powiązany z subsydiami, z których się wycofano – wskazuje Martyna Górecka, analityczka sektorowa mBanku.