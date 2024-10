Rok 2024 pod znakiem spadków w polskim przemyśle motoryzacyjnym

znów zaczął hamować. W samym 2023 roku eksport produktów przemysłu motoryzacyjnego z Polski zanotował rekordowy wynik, przekraczając poziom 50 mld euro, a wartość produkcji sprzedanej wyniosła 236,5 mld zł. Pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku wypada już dużo mniej optymistycznie, nie dając nadziei w perspektywie całego 2024 roku choćby na zbliżenie się do wyników z poprzedniego roku. W I półroczu br. eksport przemysłu motoryzacyjnego wyniósł 23,7 mld euro. To prawie o 18 proc. mniej (5,1 mld euro) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym tylko II kwartale br. spadek był jeszcze głębszy, sięgając ponad 29 proc. Za ponad jedną trzecią sprzedaży eksportowej odpowiadały Niemcy, co pokazuje, jak mocno krajowi przedsiębiorcy są zależni od tego kierunku. Łącznie na rynki krajów Unii Europejskiej trafiło blisko 82 proc. eksportu całego rodzimego sektora.