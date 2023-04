Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie od lipca 2023 r. do 3600 brutto. To oznacza, że zwiększą się też maksymalne kwoty kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które są oparte na jego wysokości. Z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia, gdy kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2023 r. będzie to więc 18 tys. zł.

Podatnik, który popełni wykroczenie, może otrzymać od skarbówki mandat w wysokości od jednej dziesiątej do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 360 zł do 7200 zł. Po lipcu będzie mu też grozić grzywna od 360 zł do 72 000 zł (od jednej dziesiątej do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia).

Z kolei grzywna, którą sąd może wymierzyć wyrokiem, wyniesie maksymalnie do 36 000 zł.

O wiele bardziej surowe konsekwencje grożą podatnikowi, który popełni przestępstwo skarbowe. Zgodnie z art. 23 kodeksu karnego skarbowego w orzeczeniu kary grzywny za przestępstwa skarbowe sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Sąd, ustalając stawkę dzienną, bierze pod uwagę: dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Sama stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia (3400 zł / 30 = 120 zł), ani przekraczać jej 400-krotności (400 x 120 zł = 48 000 zł).

To oznacza, że kara grzywny za przestępstwo skarbowe może wynosić od 1200 zł (10 stawek dziennych x 120 zł) do nawet 34,56 mln zł (720 stawek x 48 000).

W praktyce kary 34,5 mln zł grożą m.in. za opłacanie faktur z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podawanie w JPK nierzetelnych informacji, czy wystawianie nierzetelnych faktur.

