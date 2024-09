Koniec depozytowego boomu?

Największy wzrost odnotowały depozyty powyżej miesiąca do trzech włącznie – a zatem głównie trzymiesięczne: 9 mld zł. Powód może być prosty: to ostatnia szansa, by nie stracić. Jak bowiem ostrzega Bartosz Turek, główny analityk HREIT, jeśli sprawdzą się aktualnie formułowane przewidywania, to lokaty znowu nie będą chroniły naszych oszczędności przed inflacją. – Problem ten zacznie dotyczyć już depozytów kończących się jesienią – podkreśla.

W przypadku rocznych to kwestia cięcia stóp z września ub.r. Dostosowały się do niej banki i średnie oprocentowanie rocznych lokat spadło z 6 proc. do ok. 4 proc.

Kolejny problem to inflacja. Jak przypomina Bartosz Turek, po ostatnim wzroście cen energii przekroczyła już 4 proc. (GUS), a projekcja przygotowana przez analityków NBP sugeruje, że dynamika cen dóbr i usług jeszcze przyspieszy do 5 proc., a potem może nawet ponad 6 proc. w pierwszej połowie 2025 roku. – Przy tym są to oczywiście tylko prognozy i mogą się one jeszcze zmienić – zauważa. I dodaje, że to samo dotyczy przewidywań dotyczących cięć stóp procentowych na początku 2025 roku. – Te wynikają z aktualnych notowań kontraktów terminowych na stopę procentową. Jeśli jednak snute dziś przez rynek i analityków scenariusze się sprawdzą, to po zaledwie ośmiu miesiącach realnych zysków na lokatach znowu wejdziemy w okres realnych strat. Czas ten zwykle nie sprzyjał zanoszeniu pieniędzy do banków, a raczej ich wydawaniu lub szukaniu intratniejszych sposobów na lokowanie kapitału – prognozuje analityk